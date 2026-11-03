Lewis Hamilton, după incidentul cu Leclerc din Marele Premiu al Mexicului: „Când lupta costă echipa, trebuie să fim sinceri”

În postarea publicată luni noapte pe Facebook, Hamilton l-a felicitat mai întâi pe Andrea Kimi Antonelli pentru câștigarea titlului mondial și a spus că a fost un moment special să-i urmărească parcursul.

„Să-ți urmăresc parcursul atât de îndeaproape și să fiu acolo, alături de tine, pentru a sărbători această reușită a fost unul dintre momentele speciale ale anului pentru mine. Este pe deplin meritată, iar recordul pe care l-ai stabilit va rezista mult timp. M-am bucurat să văd echipa ta de la Mercedes sărbătorind alături de tine. Bucură-te de acest moment, păstrează-ți familia aproape și nu-ți pierde pasiunea și energia”, i-a transmis britanicul noului campion mondial din Formula 1.

„Am progresat enorm”

Referindu-se apoi la propriul weekend, Hamilton a lăudat munca tuturor celor care lucrează în cadrul Scuderiei Ferrari, atât la circuit, cât și la fabrică, dar a recunoscut că pierderea unei victorii posibile este greu de acceptat.

„Am progresat enorm împreună în acest an. De aceea, doare atât de mult să pierdem ceea ce ar fi putut fi o victorie. Trebuie să profităm de fiecare oportunitate pe care o avem, așa că este extrem de frustrant și nu pot pretinde contrariul. Știu câtă muncă este în spatele fiecărei oportunități pe care o avem. Standardele pe care și le impune echipa, standardele pe care mi le impun eu însumi, standardele la care se așteaptă fanii. Toată lumea merită să ne vadă în cea mai bună formă și câștigând”, a transmis britanicul.

Fără să-l nominalizeze pe Leclerc, Hamilton a făcut trimitere la duelul dintre cei doi.

„Suntem cu toții aici pentru a concura și ne dorim să câștigăm. Lupta este necesară, dar atunci când acea luptă costă echipa, trebuie să fim sinceri în privința acestui lucru și să învățăm din experiență. Ne putem împinge reciproc la limită și, în același timp, să ne respectăm responsabilitatea față de toți cei care ne-au adus pe circuit”, a scris el.

Incidentul din primul tur

Hamilton a plecat din pole-position și a condus cursa în primele viraje. Leclerc a încercat să-l depășească pe exterior în virajul 4, însă ambele monoposturi Ferrari au ieșit de pe circuit. Monegascul a tăiat apoi virajul 5 și a revenit în fața coechipierului său, păstrând poziția. Max Verstappen a profitat de situație și a trecut de Hamilton, care i-a cedat locul pilotului Red Bull pentru a evita o penalizare, deoarece ieșise, de asemenea, din limitele circuitului.

Comisarii de cursă i-au aplicat lui Leclerc o penalizare de cinci secunde pentru că a câștigat un avantaj prin ieșirea de pe pistă. Sancțiunea a fost mai mică decât reperul stabilit de zece secunde, deoarece și monopostul lui Hamilton a ieșit de pe circuit, iar incidentul s-a produs în primul tur.

Leclerc a recunoscut ulterior că penalizarea a fost meritată „într-un fel”, dar a spus că situația a fost confuză, întrucât ambii piloți au ratat virajul.

Hamilton a cerut măsuri în echipă ca situația să nu se mai repete

Hamilton a criticat decizia comisarilor, susținând că Leclerc ar fi trebuit să-i cedeze poziția. Britanicul a afirmat că Ferrari avea ritmul necesar pentru a încheia cursa pe primele două locuri și că incidentul din debut a compromis această oportunitate. El a cerut discuții serioase în cadrul echipei, avertizând că astfel de situații se pot repeta dacă nu sunt luate măsuri.

În cele din urmă, Verstappen a câștigat Marele Premiu al orașului Mexico, Hamilton a încheiat pe locul al doilea, iar Leclerc a sosit pe poziția a patra. Kimi Antonelli a sosit al treilea și și-a adjudecat titlul mondial, devenind cel mai tânăr campion din istoria Formulei 1.

La finalul mesajului său, Hamilton a spus că încrederea în Ferrari rămâne neschimbată.

„Voi continua să dau tot ce am mai bun. Încrederea mea în această echipă nu s-a schimbat și nici responsabilitatea pe care o am să contribui la rezolvarea acestor probleme. Abia am început drumul alături de această echipă și avem multe lucruri de oferit de acum înainte”, a conchis pilotul britanic.