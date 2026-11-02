Everton învinge din nou pe Newcastle, fără Jack Grealish, și se apropie de zona cupelor europene

Unicul gol al partidei disputate pe St. James’ Park a fost marcat de Thierno Barry, în minutul 49. Atacantul lui Everton a profitat de o eroare a portarului Lukáš Horníček, care nu a reușit să rețină șutul expediat de Tyrique George, iar mingea a ajuns în fața porții, de unde Barry a trimis-o în plasă.

Everton a întrerupt astfel seria de două înfrângeri consecutive din campionat, suferite în fața formațiilor Chelsea și Arsenal.

Victoria are o importanță deosebită pentru Everton și din perspectiva clasamentului, apropiindu-se de zona cupelor europene. Formația din Liverpool a ajuns la 13 puncte după nouă meciuri și a urcat pe locul al șaptelea, fiind la doar trei puncte de locul al patrulea, ocupat de Chelsea.

Everton se află la numai un punct de Brentford, ocupanta poziției a șasea, și la două puncte în urma lui Liverpool, care se află pe ultimul loc de cupe europene.

Jack Grealish, absent din nou din lotul lui Everton

Un aspect important al celor două victorii obținute de Everton împotriva lui Newcastle este absența lui Jack Grealish. Jucătorul împrumutat de la Manchester City pentru al doilea sezon consecutiv nu a făcut parte din lotul echipei nici la partida de luni, aceasta fiind a treia întâlnire consecutivă pe care o ratează.

Potrivit publicației The Guardian, Grealish a lipsit de la meciul de campionat cu Arsenal din cauza unei probleme de sănătate, iar apoi a fost exclus din lot pentru confruntarea din Cupa Ligii cu Newcastle din motive disciplinare.

Fotbalistul ar fi absentat fără permisiune de la un antrenament înaintea partidei de Cupă, motiv pentru care clubul a decis să nu îl includă în lot. Managerul David Moyes a susținut decizia conducerii.

Pentru deplasarea de luni, Grealish nu a făcut parte din delegația echipei care a mers în nord-estul Angliei. Jucătorul a rămas în Merseyside, unde a lucrat la pregătirea fizică la baza de antrenament Finch Farm.

Newcastle, huiduită de propriii suporteri

De cealaltă parte, Newcastle a traversat o seară dificilă și a fost huiduită de propriul public atât la pauză, cât și la finalul întâlnirii.

Formația pregătită de Matthias Jaissle a ajuns la patru înfrângeri în ultimele cinci partide disputate în toate competițiile.

Gazdele au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce Jacob Ramsey, introdus pe parcursul jocului, a primit două cartonașe galbene în decurs de aproximativ două minute, în prelungirile reprizei secunde.

Newcastle ocupă locul 13 în clasament, cu 11 puncte.