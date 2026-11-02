Cristiano Bergodi, după victoria cu FCSB: „Acum este momentul nostru”. Ce spune despre viitorul lui Jovo Lukic

Bergodi i-a felicitat pe jucători pentru reacția avută și a subliniat că rezultatul este o consecință a muncii depuse zi de zi la antrenamente.

„Asta este munca de zi cu zi pe care o facem. Am trecut prin perioade puțin mai grele, am pierdut trei meciuri la rând. Acum ne bucurăm, acum este șansa noastră, momentul nostru. Am obținut trei victorii, dintre care una în Cupă. Eu sunt mulțumit, fără cine știe ce entuziasm”, a declarat antrenorul Cristiano Bergodi, la conferința de presă după succesul cu FCSB.

Bergodi se teme că U Cluj l-ar putea pierde pe Jovo Lukic

Tehnicianul italian a vorbit și despre evoluțiile lui Jovo Lukic, care a devenit unul dintre jucătorii importanți ai echipei vicecampioane. Bergodi a lăudat profesionalismul atacantului bosniac și a recunoscut că păstrarea unui fotbalist de profilul său poate fi dificilă pentru club.

„Mă bucur sincer, pentru că văd că avem un jucător extraordinar, un profesionist și un jucător care are pasă de gol. În România, cred că nu există echipă, și mai ales la Cluj, unde în ultimii ani s-a făcut ceva frumos, căreia să-i fie ușor să păstreze un jucător ca Lukic. De fapt, el era deja plecat în vară. Nu se știe dacă va pleca în iarnă sau în vara viitoare. Sper să nu plece în iarnă”, a spus Bergodi.

Antrenorul a făcut referire și la evoluția atacantului în raport cu sezonul precedent, subliniind că Lukic a reușit să fie decisiv la Universitatea Cluj, chiar dacă nu a beneficiat întotdeauna de foarte multe minute de joc.

U Cluj are al treilea cel mai bun atac din Superligă

Cristiano Bergodi a vorbit și despre stilul ofensiv al echipei, considerând că jocul colectiv și numărul mare de mingi trimise în careul advers contribuie la eficiența atacanților.

„Noi, ca joc, nu putem spune că suntem o echipă care nu creează. Aducem multe mingi în careu, cu centrări, cu pase. Este un joc colectiv. Dacă trimiți mingea acolo, către Lukic sau Aliev, fie pe sus, fie cu mingi în adâncime, este foarte greu pentru adversari. Încercăm să jucăm cât mai bine și vom vedea ce va fi”, a explicat antrenorul.

După disputarea a 14 etape, Universitatea Cluj are 26 de goluri marcate, fiind a treia cea mai eficientă ofensivă din Superligă, după Universitatea Craiova și Dinamo.

Despre șansele la titlu ale echipei clujene, Bergodi consideră că este prea devreme pentru astfel de scenarii.

„Acum e prea devreme să spunem asta. Sincer, eu sunt un antrenor echilibrat și nu mă entuziasmez pentru așa ceva. Dar, astăzi a fost un meci foarte bun, o victorie mare împotriva unei echipe care a dat patru goluri cu Rapid, o echipă bună din acest campionat. Eu zic că trebuie să fim mulțumiți, dar în continuare, cum se spune, capul jos și încercăm să ne antrenăm bine pentru a încerca să facem cât mai bine până la sfârșitul campionatului”, a spus el.

Organizarea defensivă, un aspect de îmbunătățit

Bergodi a precizat însă că echipa mai are de lucrat la organizarea defensivă.

„Trebuie să ne îmbunătățim din punct de vedere defensiv. Faptul că nu am primit gol în ultimul timp este bine, este frumos. Încet-încet trebuie să îmbunătățim și acest aspect al fazei defensive. Nu se poate realiza de la o zi la alta, este nevoie de luni de muncă. Începem să vedem lucruri pozitive”, a mai afirmat Cristiano Bergodi.

Victoria cu FCSB a fost obținută prin golul marcat de Jovo Lukic, în minutul 76. Reușita atacantului bosniac a fost analizată timp de aproximativ patru minute de arbitrii VAR, în urma unui posibil fault în faza premergătoare, însă golul a fost validat.

În urma succesului, Universitatea Cluj a acumulat 25 de puncte și a urcat pe locul al patrulea în clasamentul Superligii, după disputarea a 14 etape.