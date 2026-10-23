U Cluj – Corvinul Hunedoara 3-0. Jovo Lukic a reușit primul hat-trick al sezonului în Superliga

Universitatea Cluj a obținut trei puncte importante în lupta pentru play-off, după o partidă în care scorul final nu reflectă pe deplin desfășurarea jocului. Corvinul Hunedoara a pus presiune în mai multe momente și a încercat să revină în meci, însă eficiența ofensivă a clujenilor a făcut diferența.

Lukic a deschis scorul în minutul 4

Universitatea Cluj a început în forță partida de la Petroșani și a deschis scorul încă din minutul 4. Jovo Lukic a profitat de o neînțelegere între Pîrvulescu și portarul Codruț Sandu, a recuperat mingea și a trimis-o în poartă.

Corvinul Hunedoara a reacționat rapid și a fost aproape de egalare în minutul 11. După o lovitură de colț, Manolache a reluat cu capul, însă mingea a lovit bara transversală.

Gazdele au continuat să atace și au creat noi situații periculoase. În minutul 32, Cărăruș a șutat spre poarta clujenilor, dar portarul Lefter a intervenit și a păstrat avantajul echipei sale. Spre finalul primei reprize, Neacșa a încercat să finalizeze din careu, însă faza a fost oprită de semnalizarea arbitrului asistent.

La pauză, Universitatea Cluj conducea cu 1-0, deși Corvinul avusese mai multe momente în care putea restabili egalitatea.

Gazdele au căutat egalarea

Corvinul a revenit pe teren cu aceeași determinare și a continuat să pună presiune pe defensiva adversă. În minutul 49, Goodlad a încercat să îl surprindă pe Lefter cu un șut puternic, dar mingea a trecut peste poartă.

Universitatea Cluj a avut dificultăți în a controla jocul în debutul reprizei secunde, iar hunedorenii au profitat pentru a căuta golul egalizator.

În minutul 64, clujenii au fost aproape să își dubleze avantajul. Ștefănescu a reluat cu capul și a trimis mingea în bară, iar balonul a ajuns la Jovo Lukic. Atacantul bosniac nu a reușit însă să profite de ocazie, trimițând slab spre poartă.

Două minute mai târziu, Corvinul a răspuns prin Mario Bratu, care a șutat cu efect spre poarta lui Lefter. Portarul Universității Cluj a intervenit salvator și a împiedicat egalarea.

Jovo Lukic a reușit un hat-trick

Deși Corvinul a continuat să spere la egalare, Universitatea Cluj a lovit decisiv în minutul 81. Stanojev l-a lansat pe Jovo Lukic într-un contraatac, iar atacantul a pătruns în careu și l-a învins pe Codruț Sandu cu un șut la colțul lung.

În minutul 90, Lukic a stabilit scorul final, 3-0. Atacantul bosniac a primit o pasă precisă de la Stanojev și a înscris cu o lovitură de cap, la colțul scurt, completând primul său hat-trick din acest sezon al Superligii.

Triplă reușită de Lukic a consfințit victoria Universității Cluj, într-un meci în care eficiența în fața porții a făcut diferența, în ciuda ocaziilor importante avute de hunedoreni.

Situația în clasamentul Superligii

În urma victoriei cu Corvinul Hunedoara, Universitatea Cluj ajunge la 22 de puncte și rămâne pe locul al cincilea în clasamentul Superligii, în apropierea echipelor din fruntea ierarhiei.

De cealaltă parte, Corvinul Hunedoara rămâne pe locul al nouălea, cu 16 puncte, și ratează ocazia de a se apropia de zona de play-off.

Rezultatul reprezintă un succes important pentru formația clujeană, care a reușit să transforme ocaziile decisive în goluri și să plece cu toate cele trei puncte de la Petroșani.