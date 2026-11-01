Istorie în Formula 1. Kimi Antonelli devine cel mai tânăr campion mondial din toate timpurile, la doar 20 de ani. Verstappen câștigă în Mexic

Andrea Kimi Antonelli a scris istorie duminică seară, pe circuitul Hermanos Rodríguez din Ciudad de México, devenind cel mai tânăr campion mondial din cei 76 de ani de existență ai Formulei 1.

Pilotul Mercedes, aflat la al doilea sezon în competiție, a cucerit primul său titlu mondial la vârsta de 20 de ani și 68 de zile, depășind recordul stabilit de Sebastian Vettel în 2010, când germanul a devenit campion mondial la 23 de ani și 134 de zile.

Antonelli este și primul pilot italian care câștigă campionatul mondial de Formula 1 după o pauză de 73 de ani. Ultimul italian care reușise această performanță era Alberto Ascari, campion mondial cu Ferrari în 1952 și 1953.

Verstappen câștigă în Mexic, dar Antonelli este marele învingător

Deși victoria în Marele Premiu al Mexicului i-a revenit lui Max Verstappen, adevărata sărbătoare s-a desfășurat în garajul Mercedes.

Olandezul de la Red Bull a obținut a șasea victorie a carierei pe circuitul mexican, un rezultat care îl propulsează pe poziția secundă în clasamentul general al piloților, cu două puncte în fața lui Lewis Hamilton.

Septuplul campion mondial britanic a terminat cursa pe locul secund, după o competiție tensionată în care a avut inclusiv un duel cu propriul coechipier de la Ferrari, Charles Leclerc.

Antonelli a trecut linia de sosire pe poziția a treia, obținând punctele necesare pentru a-și asigura matematic titlul mondial cu mai multe curse înaintea finalului sezonului.

Italianul avea nevoie doar de o clasare între primii nouă piloți pentru a deveni campion, indiferent de rezultatele rivalilor săi.

Lacrimi în echipa Mercedes. Toto Wolff l-a ridicat în brațe pe noul campion

Imediat după încheierea cursei, Antonelli a izbucnit în lacrimi când inginerul său de cursă i-a transmis prin radio că este noul campion mondial.

Momentul a declanșat sărbătoarea în garajul Mercedes, unde membrii echipei, familia pilotului și coechipierul său George Russell l-au felicitat.

Șeful echipei Mercedes, Toto Wolff, s-a grăbit să-l întâmpine și l-a ridicat în brațe pe tânărul italian.

Pe podium, Antonelli a fost întâmpinat de mesajul „Grande, Kimi!”, afișat de reprezentanții Mercedes.

Fostul campion mondial Damon Hill a descris performanța italianului drept una extraordinară.

„Este o gură de aer proaspăt incredibilă pentru Formula 1. Ceea ce a făcut anul acesta este pur și simplu uimitor. A avut atât de multe evoluții aproape perfecte”, a declarat Hill pentru BBC Radio 5 Live.

Un sezon de excepție pentru noua stea a Formulei 1

Titlul mondial reprezintă punctul culminant al ascensiunii spectaculoase a lui Antonelli, considerat încă din perioada competițiilor de juniori unul dintre cele mai mari talente ale automobilismului mondial.

Promovat de Mercedes în Formula 1 pentru sezonul 2025, italianul a fost ales să ocupe locul lăsat liber de Lewis Hamilton, după transferul septuplului campion mondial la Ferrari.

În martie 2026, Antonelli a obținut prima sa victorie în Formula 1, în Marele Premiu al Chinei, devenind al doilea cel mai tânăr câștigător al unei curse din istoria competiției, după Max Verstappen.

Ulterior, pilotul Mercedes a dominat lupta pentru campionatul mondial, acumulând nouă victorii în primele 18 curse ale sezonului și construindu-și un avantaj decisiv față de rivali.

Victoria obținută în Marele Premiu al Statelor Unite, desfășurat la Austin pe 25 octombrie, l-a adus la un pas de titlu, pe care l-a confirmat o săptămână mai târziu în Mexic.

Clasamentul Marelui Premiu al Mexicului 2026