Dinamo a învins UTA Arad cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga

Partida disputată pe Arena Națională a început cu Dinamo la conducerea jocului. În minutul 22, bucureștenii au trimis mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Dinamo a deschis scorul în minutul 44, prin Danny Armstrong. Scoțianul a înscris cu un șut puternic din afara careului.

În repriza secundă, gazdele și-au majorat avantajul în minutul 68. Diogo Pinto a marcat din interiorul careului, după o pasă primită de la Alberto Soro.

UTA Arad a avut o ocazie de a reduce din diferență în minutul 78, când mingea a lovit bara. Scorul a rămas neschimbat până la final.

În urma victoriei, Dinamo a acumulat 33 de puncte după 14 etape și a revenit pe primul loc în Superliga, depășind Universitatea Craiova, care are 32 de puncte după victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, obținută tot duminică.

UTA Arad se află pe locul 10, cu 18 puncte.