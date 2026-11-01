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Dinamo a învins UTA Arad cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga

Dinamo București a învins duminică seară, pe teren propriu, UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa a 14-a a Superligii.
Dinamo a învins UTA Arad cu 2-0 și a revenit pe primul loc în Superliga
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Sursa foto: George Fluster/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
01 nov. 2026, 22:39, Sport
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Partida disputată pe Arena Națională a început cu Dinamo la conducerea jocului. În minutul 22, bucureștenii au trimis mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

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Dinamo a deschis scorul în minutul 44, prin Danny Armstrong. Scoțianul a înscris cu un șut puternic din afara careului.

În repriza secundă, gazdele și-au majorat avantajul în minutul 68. Diogo Pinto a marcat din interiorul careului, după o pasă primită de la Alberto Soro.

UTA Arad a avut o ocazie de a reduce din diferență în minutul 78, când mingea a lovit bara. Scorul a rămas neschimbat până la final.

În urma victoriei, Dinamo a acumulat 33 de puncte după 14 etape și a revenit pe primul loc în Superliga, depășind Universitatea Craiova, care are 32 de puncte după victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, obținută tot duminică.

UTA Arad se află pe locul 10, cu 18 puncte.

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