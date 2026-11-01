Universitatea Craiova a învins FC Botoșani și a urcat pe primul loc în Superliga

Gazdele au deschis scorul în minutul 21, prin David Matei, care a înscris după o pasă a lui Carlos Mora.

Șase minute mai târziu, Assad Al Hamlawi a majorat avantajul Craiovei, după o pasă primită de la Ștefan Baiaram.

FC Botoșani a redus din diferență în minutul 51, prin Ștefan Bodișteanu. Acesta a șutat spre poartă, iar portarul Laurențiu Popescu a scăpat mingea în plasă.

În ultimele minute, FC Botoșani a încercat să restabilească egalitatea, însă Universitatea Craiova a păstrat avantajul până la final.

În urma acestei victorii, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 32 de puncte după 14 meciuri, fiind urmată de Dinamo și Rapid, ambele cu câte 30 de puncte.

Dinamo are însă un meci mai puțin disputat și urmează să joace duminică seară împotriva celor de la UTA Arad.

FC Botoșani se află pe locul 12, cu 14 puncte.