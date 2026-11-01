Universitatea Craiova conduce clasamentul spectatorilor din Superliga. Rapid, cea mai mare rată de ocupare a stadionului

Potrivit datelor publicate de Liga Profesionistă de Fotbal, Universitatea Craiova are o medie de 13.376 de spectatori pe partidă prezenți la meciurile din Superliga de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Echipa campioană este urmată, în această ierarhie, de FCSB, cu 11.843 de spectatori. Rapid București încheie „podiumul”, cu 10.040 de spectatori.

Dinamo ocupă poziția a patra, cu o medie de 8.974 de spectatori, în timp ce CFR Cluj este pe cinci, cu 6.473.

Petrolul Ploiești, care se afla pe locul al patrulea în Superliga după 13 etape, se situează pe locul al șaptelea în această ierarhie, cu 5.596 de suporteri în medie la partidele disputate acasă.

La polul opus, FC Voluntari și Csikszereda înregistrează cele mai mici medii de audiență dintre formațiile participante, cu mai puțin de 1.500 de spectatori pe meci.

Rapid, lider în Superliga la procentul de ocupare a stadionului

Deși Universitatea Craiova conduce clasamentul în cifre absolute, situația este alta atunci când raportăm numărul spectatorilor la capacitatea arenelor.

Rapid are o rată de ocupare de aproximativ 71% a stadionului din Giulești, fiind urmată de Universitatea Craiova, cu 43%.

FCSB are o rată de doar 22%, în condițiile în care echipa bucureșteană evoluează pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România, cu peste 55.000 de locuri.

FCSB – Rapid, cea mai mare audiență a sezonului

În ceea ce privește numărul de spectatori prezenți la un singur meci, derby-ul FCSB – Rapid, încheiat cu scorul de 4-1, deține recordul actualei ediții. Partida disputată duminica trecută a atras 38.353 de persoane în tribune.

Pe locul secund se află confruntarea Universitatea Craiova – FCSB, câștigată de olteni cu 5-0, care a atras 27.696 de spectatori.

Podiumul celor mai urmărite partide este completat de Dinamo – Farul Constanța 4-0, cu 14.779 de spectatori.