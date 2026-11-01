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România a câștigat prima medalie la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026. Daria Silișteanu a obținut argintul la 100 m fluture

Înotătoarea Daria Silișteanu a câștigat, duminică, medalia de argint în finala probei de 100 de metri fluture, aducând prima medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar 2026.
România a câștigat prima medalie la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026. Daria Silișteanu a obținut argintul la 100 m fluture
Foto: FRNPM
Cosmin Pirv
01 nov. 2026, 19:36, Sport
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Potrivit Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Daria Silișteanu, sportiva pregătită de antrenorul Andrei Pinticanu, a încheiat cele două lungimi de bazin cu timpul de 1:00.31 min.

Daria Silișteanu va mai concura la Dakar în probele de 50 și 100 de metri spate.

Este prima medalie obținută de Team România la această ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret.

Jocurile Olimpice de Tineret se desfășoară până pe 13 noiembrie în Dakar, în orașul vecin Diamniadio și în stațiunea de pe litoral Saly din Senegal, fiind primul eveniment olimpic organizat pe continentul african.

Aproximativ 2.700 de sportivi din întreaga lume, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani, participă la competiție, România fiind reprezentată de o delegație de 16 sportivi.

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