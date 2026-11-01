Ultrașii lui Dinamo se revoltă împotriva suveraniștilor. Mesajul dur anti-Georgescu: „Manipulații ce strigă numele unui șarlatan”

„Ultrasul este naționalist român și mândru european / Nu-l mai asemănați cu manipulații ce strigă numele unui șarlatan”, este mesajul afișat în peluza dinamovistă în timpul partidei Dinamo – UTA Arad, din etapa a 14-a a Superligii.

Foto: Reddit

Deși bannerul nu menționează explicit numele lui Călin Georgescu formularea sugerează o delimitare a ultrașilor de susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale, care continuă să organizeze manifestații publice în sprijinul acestuia.

Autorii mesajului susțin însă că identitatea națională și apartenența europeană nu se exclud reciproc.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până pe 27 noiembrie

Apariția bannerului vine la doar câteva zile după o nouă decizie judecătorească în cazul lui Călin Georgescu.

Miercuri, 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale pentru încă 30 de zile, până la 27 noiembrie 2026, inclusiv.

Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT și a desființat hotărârea Tribunalului București, care dispusese anterior înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar.

Georgescu este cercetat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Potrivit procurorilor, fostul candidat și alte persoane ar fi participat la o schemă prin care un om de afaceri român ar fi fost convins să transfere sume importante de bani, în schimbul promisiunii obținerii unor finanțări bancare de milioane de euro.

Fostul candidat, vizat și de alte dosare penale

Călin Georgescu a fost trimis în judecată și într-un dosar privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și alte persoane.

Separat, acesta este judecat într-un dosar privind promovarea publică a unor idei și simboluri fasciste și legionare.

Deciziile instanțelor și anchetele penale au provocat reacții din partea susținătorilor fostului candidat, care au organizat proteste și au continuat să îi ceară eliberarea.

Pe teren, Dinamo a învins UTA Arad cu 2-0, prin golurile înscrise de Danny Armstrong și Diogo Pinto, revenind pe primul loc în Superliga.

Cine este DNL, gruparea din spatele mesajului

Dinamo Nostrum Lux este o grupare de ultrași dinamoviști înființată în 2007.

În octombrie 2023, facțiunea a părăsit Peluza Cătălin Hîldan, pe fondul unor divergențe privind conducerea galeriei, mutându-se la tribuna a doua. Gruparea a revenit sezonul acesta în Peluza Cătălin Hîldan.

Bannerul apare la numai două zile după o altă intervenție publică a grupării DNL.

Vineri, 30 octombrie, la împlinirea a 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv, membrii grupării au afișat în fața fostului club un mesaj extrem de dur la adresa clasei politice:

„Ați fi oferit țării întregi o bucurie temeinică / Dacă în locul celor 65 era întreaga clasă politică”.

Duminică, înaintea partidei cu UTA, DNL a afișat un alt mesaj, dedicat celor care și-au pierdut viața la Colectiv:

„Iubiți-vă frații, familia cât vă mai pot auzi / Nu știe nimeni câte îmbrățișări vor mai fi!”.

Pe Arena Națională a fost ținut și un moment de reculegere în memoria celor 65 de victime ale tragediei.