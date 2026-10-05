Viktor Gyökeres a stabilit un record după golul marcat României. Performanța suedezului în Liga Națiunilor

Săptămâna trecută, Viktor Gyökeres avea goluri marcate în cinci meciuri consecutive din Liga Națiunilor. Împărțea acest record cu slovenul Benjamin Šeško și sârbul Aleksandar Mitrović.

Suedezul a urcat însă singur în fruntea clasamentului după golul marcat la Zenica, iar trei zile mai târziu și-a consolidat avantajul, scrie Fotbollskanalen.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a marcat pe Arena Națională după aproape un sfert de oră de joc, când a trimis mingea în poartă de la mică distanță.

Astfel, Gyökeres a marcat în șapte meciuri consecutive din Liga Națiunilor, stabilind un record în competiție.

Jurnaliștii suedezi mai scriu că, odată cu golul împotriva României, atacantul lui Arsenal l-a depășit și pe Marcus Berg în clasamentul celor mai buni marcatori ai naționalei Suediei din toate timpurile. Gyökeres a ajuns la 25 de goluri pentru prima reprezentativă.

După meci, Gyökeres s-a arătat mulțumit de evoluția sa și de rezultatul obținut de Suedia.

„Mă simt bine, întotdeauna e plăcut să înscrii și să obții zece puncte din douăsprezece posibile. Mă simt în formă bună”, a declarat el pentru TV4.