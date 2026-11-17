„NU are nicio «ciupercă misterioasă», NU e «distrus», NU trebuie schimbat. Are nevoie doar de o mică pauză, pentru îngrijire”, transmite Primăria Capitalei, într-o postare, pe Facebook, în care explică de ce a fost afectat gazonul Arenei Naționale și ce lucrări sunt necesare pentru refacerea acestuia.

Potrivit municipalității, problemele au apărut pe fondul numărului mare de meciuri și antrenamente organizate în ultimele două luni, la intervale scurte de timp, dar și al ploilor abundente și temperaturilor scăzute.

Gazonul a fost montat la începutul lunii septembrie, iar primul meci s-a disputat pe 14 septembrie. Până pe 14 noiembrie, pe Arena Națională au avut loc 11 evenimente: nouă meciuri și două antrenamente oficiale.

„Un meci la două săptămâni. Noi am avut triplu!”

Primăria susține că numărul evenimentelor a fost de trei ori mai mare decât cel recomandat pentru menținerea gazonului în condiții optime.

„Cum e ideal? Un meci la două săptămâni, adică două meciuri pe lună. Noi am avut triplu!”, explică reprezentanții municipalității.

Aceștia precizează că ultimele partide s-au disputat la intervale de numai trei zile, iar antrenamentele și meciurile aferente au fost programate de pe o zi pe alta.

83 de litri de apă pe metrul pătrat, în loc de maximum 20

O altă problemă a fost reprezentată de condițiile meteorologice. Ploile repetate din ultimele două săptămâni, temperaturile scăzute și umiditatea ridicată au încetinit creșterea ierbii și refacerea zonelor deteriorate în timpul meciurilor.

„În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, au căzut 83 de litri pe mp. Optim ar fi fost 15, maximum 20 de litri pe mp. DE 5 ORI MAI MULT”, transmite Primăria Capitalei.

Primăria prezintă și regulile pe care le consideră necesare pentru menținerea unui gazon în condiții optime: două meciuri pe lună și evitarea ploilor abundente. În realitate, pe Arena Națională au fost organizate cinci-șase meciuri pe lună, iar cantitatea de precipitații a ajuns la 83 de litri pe metrul pătrat în intervalul menționat.

Gazonul nu va mai fi folosit până pe 5 decembrie

Reprezentanții firmei care se ocupă de întreținerea gazonului au cerut o pauză totală până pe 5 decembrie.

„Decizia nu este a noastră! Dar am avut discuții cu cei de la FRF și de la cluburile FCSB și Dinamo 1948 București. Cu toții au fost de acord cu perioada de repaus”, precizează Primăria.

Între timp, au început lucrările pentru refacerea suprafeței de joc. Din acest weekend, firma a demarat operațiunile de „scarificare” și aspirare a vegetației uscate, iar marți a făcut însămânțarea.

Urmează lucrări de aerare și fertilizare, precum și folosirea luminilor artificiale pentru stimularea fotosintezei.

„Până pe 5 decembrie, semințele vor germina, iarba va crește și își va dezvolta rădăcinile pentru a fi rezistentă la joc”, transmite Primăria Capitalei.