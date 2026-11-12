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Restricții de trafic în București pentru meciul România-Polonia. Ce străzi vor fi închise și care sunt rutele ocolitoare

Traficul rutier va fi restricționat progresiv în zona Arenei Naționale din București sâmbătă, 14 noiembrie, pentru meciul de fotbal România-Polonia, programat de la ora 21.45. Unele măsuri vor intra în vigoare încă din seara de 13 noiembrie.
Restricții de trafic în București pentru meciul România-Polonia. Ce străzi vor fi închise și care sunt rutele ocolitoare
Arena Națională/sursa foto: PMB
Cosmin Pirv
12 nov. 2026, 13:35, Social
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Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, pentru meciul România-Polonia, pe strada Maior Coravu nu va fi permisă parcarea autovehiculelor în zona rondului din fața intrării în complexul sportiv, începând din 13 noiembrie, ora 22.00. În ziua meciului, de la ora 17.00, traficul va fi restricționat gradual, până după încheierea partidei.

Restricții vor fi aplicate, începând cu ora 17:00, și pe următoarele artere:
• Bulevardul Pierre de Coubertin, între strada Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv;
• strada Tony Bulandra;
• strada Vatra Luminoasă, între strada Tony Bulandra și bulevardul Pierre de Coubertin, pe ambele benzi.

De asemenea, accesul autovehiculelor va fi restricționat în alveola din fața intrării în curtea Complexului Arenei Naționale, dinspre bulevardul Basarabia, începând din 13 noiembrie, ora 7.00.

Pe bulevardul Pierre de Coubertin, între strada Vatra Luminoasă și intrarea în complex, accesul va fi restricționat pe 14 noiembrie, de la ora 17.00.

Rute ocolitoare recomandate

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute alternative:
• Bulevardul Unirii – strada Lucian Blaga – Calea Dudești – bulevardul Camil Ressu – bulevardul Nicolae Grigorescu – bulevardul Theodor Pallady;
• Șoseaua Mihai Bravu – Șoseaua Iancului – Șoseaua Pantelimon;
• Șoseaua Ștefan cel Mare – Șoseaua Colentina – Șoseaua Fundeni;
• Șoseaua Morarilor – strada Lucrețiu Pătrășcanu – strada Constantin Brâncuși – bulevardul Nicolae Grigorescu – strada Liviu Rebreanu.

Polițiștii rutieri vor lua măsuri pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor și să nu oprească sau să staționeze în locuri neamenajate.

România-Polonia este programat sâmbătă, de la ora 21.45, pe Arena Națională, în etapa cu numărul 5 din Liga Națiunilor. Acesta va fi pentru tricolori ultimul meci al anului în fața propriilor suporteri.

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