„Toate biletele pentru meciul România-Danemarca, programat pe 29 noiembrie la Sala Constantin Jude, s-au epuizat, la nici o săptămână de la momentul punerii în vânzare”, a transmis federația de baschet.
Meciul se va disputa de la ora 18.00, în Sala Sporturilor „Constantin Jude”, și contează pentru Grupa D a precalificărilor FIBA EuroBasket 2029.
Interesul suporterilor a fost ridicat, biletele fiind epuizate cu aproape două săptămâni înaintea confruntării.
România revine la Timișoara după victoria obținută în deplasare în fața Danemarcei, în luna august, scor 89-78.
Tricolorii au înregistrat până acum o victorie și o înfrângere în grupa din care mai face parte și Bulgaria. Partida cu Danemarca este importantă în lupta pentru calificarea în etapa următoare a competiției.