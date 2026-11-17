Sold-out la meciul România-Danemarca la baschet. Toate biletele s-au epuizat în mai puțin de o săptămână

Toate biletele pentru partida dintre naționalele de baschet ale României și Danemarcei, programată pe 29 noiembrie, la Timișoara, s-au epuizat în mai puțin de o săptămână de la punerea lor în vânzare, a anunțat marți Federația Română de Baschet.