Mărturia a fost făcută de fostul internațional englez Wayne Rooney, în vârstă de 41 de ani, în cadrul unui podcast, citat de AFP. Fotbalistul a relatat despre o perioadă foarte dificilă din viața sa personală, deși pe teren avea rezultate remarcabile.

„Pe terenul de fotbal m-am simțit mereu în largul meu”

Fostul atacant a recunoscut că obișnuia să bea acasă zile la rând și se izola de lume pentru a nu fi văzut în acea stare, inclusiv de către fiul său.

„Pot privi în urmă și pot spune că am fost egoist, dar știam că trec prin ceva cu care îmi era foarte greu să mă confrunt. În plus, nu voiam ca Kai să mă vadă așa, așa că, din acest motiv, mă și feream de privirile celorlalți. Am ajuns într-un punct în care mă gândeam la sinucidere. Pur și simplu nu voiai să fii în preajma nimănui. Nu voiam să văd oameni pe stradă. Nu voiam să intru în magazine. Pe terenul de fotbal m-am simțit mereu în largul meu, dar în orice altă privință îmi era extrem de greu”, a povestit Wayne Rooney.

„Pari mai puțin bărbat dacă faci asta”

Fostul internațional a vorbit și despre presiunea socială de a nu arăta slăbiciuni.

„Chiar dacă știam în ce poziție mă aflam, era dificil să recunosc cu adevărat că eram în acea poziție, pentru că simțeam că pari mai puțin bărbat dacă faci asta. Vorbeam cu un terapeut ca să încerc să înțeleg ce se întâmpla cu mine, pentru că, atunci când mă uit în urmă, eram probabil în vârful carierei mele, tocmai devenise tată, tocmai mă căsătorisem. Ar fi trebuit să fie cel mai fericit moment din viața mea și nu a fost așa. Probabil a fost cel mai de jos punct din cauza actelor egoiste pe care le făceam”, a mai povestit Wayne Rooney.

Cariera de pe Old Trafford

De-a lungul carierei sale la Manchester United, încheiate în 2017, Wayne Rooney a marcat 253 de goluri și a câștigat multiple titluri în Premier League, dar și Liga Campionilor.

Rooney a mai evoluat pentru Everton, DC United și Derby County, înainte de a-și începe cariera de antrenor, ultimul său mandat fiind la Plymouth, club de care s-a despărțit în decembrie 2024.