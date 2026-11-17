Meciul din Liga Națiunilor începe pe Puskás Aréna marți, 17 noiembrie, la 20:45, ora Budapestei (21:45, ora României), și este ultimul al Ungariei din acest an în competiție, scrie publicația maghiară Origo.

Potrivit HungaroMet, serviciul meteorologic maghiar, seara sunt așteptate ploi și averse în tot mai multe zone.

În ghidul oficial pentru suporteri, MLSZ a precizat însă că pe Puskás Aréna nu pot fi aduse umbrele și nici genți mai mari decât formatul A4.

Ce le recomandă federația suporterilor

Porțile stadionului se deschid la 17:45. Din cauza restricțiilor de circulație din zonă, federația le recomandă suporterilor să vină din timp, cu transportul în comun.

Cum umbrela nu e permisă, cel mai bine e ca fanii să vină cu o geacă impermeabilă sau o pelerină de ploaie și să se îmbrace în straturi.

Meciul decide cine câștigă grupa 2 din Liga B a Ligii Națiunilor și promovează direct în Liga A, prima divizie a competiției. Ungaria conduce grupa cu 10 puncte, după victoria cu 2-0 din Georgia de sâmbătă, iar un succes cu Irlanda de Nord i-ar aduce primul loc și promovarea. Turul, jucat în septembrie la Belfast, s-a încheiat 0-0.