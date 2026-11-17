U-BT Cluj-Napoca are ocazia să își ia revanșa după înfrângerea suferită în Italia, dar și să confirme semnele de revenire din ultimele partide. În weekend, U-BT a învins formația slovenă Perspektiva Ilirija, scor 77-71, în Liga Adriatică.

În ultima etapă a turului EuroCup, echipa pregătită de Mihai Silvășan a pierdut pe teren propriu în fața turcilor de la Turk Telekom Ankara, scor 81-89. Clujenii au revenit spectaculos după ce au fost conduși la pauză la o diferență de 19 puncte, însă nu au reușit să întoarcă rezultatul.

Maxima Roma a încheiat turul pe locul al treilea în Grupa B, cu patru victorii în șapte partide. Italienii vin după un succes spectaculos în deplasare, 113-89 cu Skyliners Frankfurt, primul obținut în deplasare în istoria clubului în EuroCup.

Antrenorul Mihai Silvășan a anunțat că Otis Livingston este incert pentru partida de miercuri, din cauza unei infecții la picior care nu îi permite momentan să alerge. Decizia privind participarea sa va fi luată în ziua meciului.

„Băieții se antrenează foarte bine și își doresc să lege niște victorii. Avem mare nevoie de asta. Avem o nouă oportunitate mâine să reușim acest lucru și vom lupta pentru a profita de ea”, a declarat Mihai Silvășan.

La finalul sezonului regulat, primele patru echipe din fiecare grupă se califică în optimile de finală. U-BT mai are șapte meciuri de disputat în această fază a competiției, iar victoria cu Maxima Roma ar putea reprezenta un pas important în lupta pentru calificare. La finalul turului, U-BT este pe locul 8 în grupă.

Partida cu Maxima Roma începe la ora 19.00, în BTarena, și va fi transmisă în direct de Prima Sport și EuroLeague TV.