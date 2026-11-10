U-BT Cluj-Napoca încearcă să oprească seria rezultatelor negative. Turk Telekom vine marți în BTarena

U-BT Cluj-Napoca are un bilanț de două victorii și patru înfrângeri în Grupa B a EuroCup, la fel ca adversarii din Turcia. Turk Telekom vine însă după o victorie clară, scor 98-78, cu Skyliners Frankfurt, în etapa precedentă.

Echipa pregătită de Mihai Silvășan încearcă să depășească momentul dificil după înfrângerea dramatică suferită duminică, în fața formației Bosna BH Telecom. U-BT a condus timp de 31 de minute și a avut 20 de recuperări ofensive, dar a pierdut după ce adversarii au înscris o aruncare de trei puncte în ultima secundă.

„Meciul cu Turk Telekom aduce o nouă șansă pentru noi de a ieși din pasa proastă în care suntem. Cred eu că am văzut lucruri foarte bune în meciul cu Bosna. Trebuie să încercăm să avem mai multă încredere în noi”, a declarat antrenorul Mihai Silvășan.

Campioana României vine după trei înfrângeri consecutive în Liga Adriatică și EuroCup și caută prima victorie din luna noiembrie. În 2 noiembrie, clujenii au pierdut în deplasare la Partizan Belgrad, în Liga Adriatică, scor 97-77, în 5 noiembrie au pierdut cu 113-73 cu La Laguna Tenerife în EuroCup, iar în 8 noiembrie au fost învinși de Bosna, tot în Liga Adriatică.

Partida din BTarena începe la ora 19:00 și va fi transmisă de Prima Sport și EuroLeague TV.