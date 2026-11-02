U-BT Cluj-Napoca, învinsă pe terenul lui Partizan Belgrad în Liga Adriatică

Partizan a început în forță partida din Sala Sporturilor „Ranko Žeravica” și a încheiat primul sfert cu un avantaj de 16 puncte, scor 34-18. Formația sârbă a avut un procentaj excelent de la distanță, reușind să înscrie șapte dintre cele opt aruncări de trei puncte din primele 10 minute.

În sfertul al doilea, gazdele au ajuns la un avantaj de 21 de puncte, scor 50-29. U-BT a reacționat însă și a reușit un parțial de 12-0, reducând diferența la 57-49 la pauză.

Clujenii au continuat să lupte și în repriza secundă, apropiindu-se la patru puncte în sfertul al treilea. Partizan a reușit însă să refacă o parte din avantaj, iar înaintea ultimului sfert conducea cu 76-66.

În ultimele 10 minute, echipa pregătită de Mihai Silvășan nu a mai reușit să mențină ritmul revenirii. Partizan s-a desprins din nou și s-a impus cu 97-77.

„Chiar dacă am pierdut la 20 de puncte, cred că au fost perioade bune în care am luptat. După primul sfert, în care au înscris 34 de puncte cu acea aruncare în ultima secundă, nu ne-am dat bătuți și am luptat. Din păcate, nu am avut o bancă suficient de lungă și am avut probleme cu faulturile, fapt pentru care nu am putut rezista până la final, astfel încât să facem un meci mai strâns”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul clujenilor, citat de site-ul oficial al echipei.

În Liga Adriatică, unde are două victorii și trei înfrângeri, U-BT joacă duminică, de la ora 12.00, în BTarena cu Bosna.

Până atunci, însă, campioana României joacă joi, de la ora 22.00, în deplasare la echipa Laguna Tenerife, în EuroCup.