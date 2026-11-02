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România a obținut două medalii de aur la Europenele de judo U23, după 13 ani de așteptare. Roxana Visa a câștigat titlul la categoria +78 kg

România a urcat pe locul al patrulea în clasamentul pe națiuni la Campionatele Europene de judo U23 de la Napoli, după ce Roxana Visa a cucerit a doua medalie de aur a delegației, la categoria +78 kg. Prima medalie de aur fusese obținută de Laura Bogdan, la -48 kg.
România a obținut două medalii de aur la Europenele de judo U23, după 13 ani de așteptare. Roxana Visa a câștigat titlul la categoria +78 kg
Roxana Visa. Sursa foto: Facebook/Comitetul Olimpic și Sportiv Român
Diana Nunuț
02 nov. 2026, 12:37, Sport
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Roxana Visa a câștigat medalia de aur la categoria +78 kg, la Campionatele Europene de judo U23 de la Napoli, după patru victorii în competiție. Românca a învins-o în finală pe belgianca Gabrielle Bouvier, într-o confruntare decisă în Golden Score.

Este a doua medalie de aur obținută de delegația României la această ediție a Campionatelor Europene U23, după titlul câștigat de Laura Bogdan, la categoria -48 kg.

Cele două medalii de aur vin după 13 ani de așteptare, ultimele titluri europene la această categorie de vârstă fiind obținute în 2013, la Samokov, în Bulgaria, de Alexandra-Larisa Florian, la 52 kg, și Loredana Ohâi, la 57 kg.

Potrivit Comitetului Olimpic și Sportiv Român, alți patru sportivi români au fost la un pas de podium.

„La categoria -100 kg, Rareș Arsenie și Alexandru Sibișan au încheiat competiția pe locul al cincilea. La categoria +100 kg, Darius Dobre a trminat turneul pe locul al cincilea. În întrecerea feminină, la categoria -70 kg, Isabel Bob a pierdut final pentru bronz și a terminat pe locul 5”, transmite Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

În urma acestor rezultate, România a ocupat locul al patrulea în clasamentul pe națiuni, cu două medalii de aur.

Primele trei poziții au fost ocupate de Azerbaidjan, cu trei medalii de aur, Italia, cu două medalii de aur și două de argint, și Israel, cu două medalii de aur și una de bronz.

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