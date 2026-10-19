Lista completă a echipelor calificate la Mondialul de volei masculin din 2027. România, printre participante

Calificarea tricolorilor era deja asigurată din septembrie, în timpul Campionatului European, la care România s-a oprit în sferturile de finală.

Echipa pregătită de Sergiu Stancu a încheiat Campionatul European pe locul al optulea, după ce a fost eliminată de Franța în sferturile de finală, cu scorul de 0-3.

Luni, după încheierea perioadei de calificare, FIVB a publicat lista completă a participantelor la competiția din Polonia. România este inclusă între cele 15 naționale calificate în funcție de clasamentul mondial, ocupând locul 22.

Italia își va apăra titlul, iar Polonia va juca pe teren propriu pentru a patra medalie de aur

Campionatul Mondial din 2027 va reuni 32 de reprezentative, pentru a doua oară în istoria competiției. Italia, campioana mondială en-titre după victoriile din 2022 și 2025, va încerca să își păstreze trofeul, în timp ce Polonia, țara gazdă, va urmări să câștige al patrulea titlu mondial, după cele din 1974, 2014 și 2018.

Pe lângă Italia și Polonia, alte 15 echipe au obținut calificarea prin intermediul campionatelor continentale.

Europa va fi reprezentată de Franța, Finlanda și Slovenia, Asia de Japonia, Iran și Coreea de Sud, Africa de Tunisia, Camerun și Algeria, America de Sud de Brazilia, Argentina și Chile, iar zona NORCECA de Statele Unite ale Americii, Canada și Cuba.

Ultimele 15 locuri au revenit celor mai bine clasate echipe în ierarhia mondială care nu se calificaseră deja prin celelalte criterii, lista incluzând, în ordinea clasamentului, Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgia, Turcia, Serbia, Cehia, Grecia, România, Țările de Jos, Mexic, Puerto Rico, Danemarca, Egipt și Estonia. Clasamentul de referință a fost cel actualizat la 16 octombrie 2026, potrivit FIVB.

Cinci orașe vor găzdui meciurile

Turneul se va desfășura în septembrie 2027, în cinci orașe din Polonia: Gdańsk, Katowice, Łódź, Olsztyn și Cracovia. Primele patru vor găzdui meciurile din fazele inițiale, în timp ce semifinalele și partidele pentru medalii sunt programate la Tauron Arena din Cracovia.

Cele 32 de echipe vor fi împărțite în opt grupe de câte patru. Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, fază din care competiția va continua în sistem eliminatoriu până la finală și meciul pentru medalia de bronz.

Pe lângă titlul mondial, competiția va avea o miză importantă în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Competiția mondială va reprezenta una dintre ultimele oportunități de calificare la LA 2028, trei locuri olimpice urmând să revină celor mai bine clasate echipe care nu și-au asigurat deja prezența la turneul olimpic.

Detaliile despre tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial urmează să fie anunțate.