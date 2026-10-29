Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică, în concurs la Mondialele de haltere. Competiția contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice 2028

Mihaela Cambei, sportivă în vârstă de 23 de ani, va încerca să confirme rezultatele obținute în ultimii ani. Sportiva română este vicecampioană olimpică la categoria 49 kg, după ce a obținut un total de 205 kg la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024, la numai un kilogram de medalia de aur. Ulterior, sportiva română a trecut la categoria 53 kg, la care a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale din 2025.

La ediția precedentă a Campionatelor Mondiale, Cambei a câștigat medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, și două medalii de argint: la stilul aruncat, cu 114 kg, și la total, cu 208 kg. Titlurile mondiale la aruncat și total au fost câștigate de nord-coreeana Hyon-gyong Kang, care a reușit un total de 214 kg.

Concurență puternică la Ningbo

Lista de start de la Ningbo include mai multe sportive cu rezultate importante la nivel internațional. Printre principalele rivale ale româncei se numără belgianca Nina Sterckx, filipineza Rosegie Ramos, chinezoaica Zhang Haiqin și americanca Miranda Ulrey.

Conform totalurilor declarate pe lista de înscriere, Zhang Haiqin și Miranda Ulrey figurează cu câte 216 kg, Rosegie Ramos cu 215 kg, iar Nina Sterckx cu 213 kg. Mihaela Cambei este înscrisă cu un total de referință de 212 kg.

O rivală directă pentru româncă este Nina Sterckx, care a avut rezultate foarte bune și la Campionatele Europene din aprilie, de la Batumi, Georgia. Cambei a câștigat atunci aurul la smuls, cu 95 kg, rezultat care a reprezentat un nou record european, și două medalii de argint, la aruncat, cu 114 kg, și la total, cu 209 kg. Sterckx a obținut argintul la smuls și aurul la aruncat și total, cu 210 kg.

Un prim pas spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles

Campionatul Mondial din China reprezintă primul dintre cele 10 evenimente care contează în procesul de calificare la Jocurile Olimpice din 2028. Rezultatele obținute intră într-un clasament olimpic de calificare.

Până în 2028, fiecare sportiv care dorește prezența la Los Angeles trebuie să obțină rezultate în cel puțin cinci competiții de calificare: trei în prima perioadă și două în a doua. Clasamentul ia în calcul cele mai bune trei totaluri din prima perioadă și cele mai bune două din a doua.

Prima perioadă cuprinde șase evenimente, include Campionatele Mondiale din 2026, primul concurs de calificare din 2026, două concursuri internaționale de calificare din 2027, campionatele continentale din 2027 și Campionatele Mondiale din 2027.

A doua perioadă are patru evenimente și include al patrulea concurs de calificare din 2027, al cincilea concurs din 2028, campionatele continentale din 2028 și Campionatele Mondiale din 2028

După încheierea calificărilor, primii opt sportivi eligibili din fiecare categorie olimpică primesc locuri în baza clasamentului, alături de sportivii care se califică prin criteriile de reprezentare continentală și celelalte locuri prevăzute de regulament.

Clasamentul final este programat să fie stabilit în mai 2028. La Jocurile Olimpice din 2028 vor participa 120 de halterofili, dintre care 60 de femei și 60 de bărbați, repartizați în 12 categorii de greutate, câte șase pentru fiecare gen.