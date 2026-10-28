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U-BT Cluj-Napoca își întărește lotul cu americanul Leland Walker, împrumutat de la PAOK

Americanul Leland Walker, în vârstă de 23 de ani, a semnat un contract cu PAOK până în 2029, dar va juca sub formă de împrumut la U-BT Cluj-Napoca până la sfârșitul sezonului 2026-2027. Baschetbalistul vine după un început impresionant de carieră în Europa, cu o medie de peste 30 de puncte pe meci în Basketball Champions League.
U-BT Cluj-Napoca își întărește lotul cu americanul Leland Walker, împrumutat de la PAOK
Foto: PAOK
Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 15:34, Sport
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Leland Walker evoluează pe poziția de guard și a ajuns în Europa la începutul sezonului actual, când a semnat cu formația finlandeză Salon Vilpas.

În primele cinci meciuri disputate în Basketball Champions League, americanul a avut o medie de 30,6 puncte, 4,8 pase decisive, 3,4 recuperări și 1,4 intercepții, în 32,4 minute jucate pe partidă.

PAOK a anunțat că a obținut semnătura jucătorului în urma unui transfer liber de la Salon Vilpas. Contractul este valabil până în 2029, însă pentru restul sezonului 2026-2027 Walker va evolua la U-BT Cluj-Napoca, sub formă de împrumut.

Cu echipa din Cluj, americanul va participa în BKT EuroCup, Liga Adriatică și campionatul României.

Născut la 12 aprilie 2003, în Indianapolis, Walker are 1,85 metri și a absolvit Universitatea din Wisconsin în aprilie 2025.

U-BT Cluj-Napoca încearcă să-și consolideze lotul pentru restul sezonului, după un început cu rezultate oscilante în competițiile europene. În Liga Adriatică, echipa clujeană a obținut două victorii și a suferit două înfrângeri, în timp ce în EuroCup are două victorii și trei înfrângeri.

„U-Banca Transilvania îl aduce la Cluj-Napoca pe Leland Walker, unul dintre jucătorii care au atras atenția baschetului european în acest sezon”, a anunțat și campioana României.

 

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