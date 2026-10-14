„O echipă care cunoaște ritmul Europei și gustul victoriei”. Cum este descrisă U-BT Cluj de adversarii din Lituania

U-BT Cluj-Napoca este descrisă de adversarii lituanieni drept o echipă obișnuită cu ritmul competițiilor europene și cu victoriile. „La Šiauliai sosește o echipă care cunoaște foarte bine atât ritmul acestui turneu, cât și gustul victoriei”, notează clubul lituanian în avancronica publicată pe site-ul său oficial.

Adversarii clujenilor îl remarcă pe americanul Javonte Smart, care are medii de 19 puncte, șapte recuperări și trei pase decisive în EuroCup, precum și cea mai mare medie de eficiență din echipa clujeană, de 25. Smart are un procentaj de 42,1% la aruncările de trei puncte, potrivit avancronicii lui Šiauliai.

Lituanienii îl evidențiază și pe estonianul Kristian Kullamäe, cu o medie de 12,5 puncte în EuroCup și 16,5 puncte în Liga Adriatică, precum și pe pivotul sârb Uroš Plavšić, înalt de 2,11 metri. Acesta are medii de 12 puncte, opt recuperări și patru pase decisive în Liga Adriatică.

BC Šiauliai revine în EuroCup în acest sezon, după o pauză de 16 ani. Ultimul său meci în competiție a fost disputat în decembrie 2010, potrivit informațiilor publicate de U-BT Cluj.

Silvășan: Scopul nostru este, evident, să câștigăm

La fel ca U-BT și ca celelalte formații din Grupa B, echipa lituaniană are o victorie și o înfrângere după primele două etape. Šiauliai a debutat cu o victorie pe teren propriu, scor 74-71, împotriva echipei London Lions, apoi a pierdut în deplasare cu Skyliners Frankfurt, scor 71-79.

U-BT a pierdut în prima etapă cu Maxima Roma, scor 55-89, înainte să o învingă pe Umana Reyer Veneția, scor 98-92.

„Jucăm cu o echipă din Lituania și știm foarte bine că formațiile de acolo sunt educate și știu să joace baschet, chiar dacă nu au tot timpul cel mai bun talent. Scopul nostru este, evident, să câștigăm. Suntem cu același lot ca în ultimele două meciuri. Lipsește doar Dušan Beslać, în rest toată lumea este aptă de joc”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul principal al U-BT Cluj, potrivit site-ului oficial al clubului.