Jean-Claude Miloé, un adevărat pasionat al mașinilor cu patru roți, a ales să stingă cu stil 94 de lumânări, oferindu-și un cadou special.

Potrivit presei din Italia, bărbatul a cheltuit o sumă amețitoare pe un Porsche 911 Turbo S, cu ocazia zilei sale de naștere.

Colecționarul are o afecțiune unică pentru această marcă, spunând că „m-am dus în Germania să le cumpăr pentru că, la acea vreme, erau mai ieftine acolo. Le-am condus timp de un an și apoi le-am revândut pentru un mic profit. Am cumpărat întotdeauna modele S până când Porsche a început să producă modelele Turbo”.

Pasiunea adolescentină a lui Jean-Claude era alimentată de vuietul motoarelor pe care le auzea pe circuitul Montlhéry, aproape de locul unde locuiau părinții săi. Datorită auzului său acut, în anii de liceu, a devenit extraordinar de priceput la recunoașterea sunetului fiecărei mașini.

Aprecierea sa pentru mașini este cunoscută încă de la sfârșitul anilor 1980, cu o colecție care a inclus până la 30 de mașini, inclusiv modele precum Porsche 959 și 904 GTS din 1964.

Cu toate acestea, sărbătoritul nu a mai putut conduce marele său cadou după ce l-a primit, ci a trebuit să aștepte până când i s-a încheiat perioada de suspendare a permisului.