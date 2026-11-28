Bronson Reed, pe numele său real Jermaine Haley, a murit vineri din cauza unor „complicații medicale”, potrivit CNN. Compania nu a oferit alte detalii despre cauza morții.

„Jermaine a fost o personalitate uriașă în WWE, dar, mai important, a fost un om fenomenal, un familist devotat și un coleg iubit”, a transmis WWE.

Accidentarea de la Crown Jewel

Ultima apariție a lui Reed în ring a fost la gala Crown Jewel de la Riad, pe 7 noiembrie, într-un meci cu Oba Femi.

Jurnalistul Bryan Alvarez, de la Wrestling Observer, a relatat că luptătorul ar fi suferit atunci mai multe coaste rupte și o leziune la rinichi. Sean Ross Sapp, de la Fightful, a scris că accidentarea l-a obligat să rămână în Arabia Saudită, în timp ce ceilalți luptători și angajații WWE s-au întors în Statele Unite. Alvarez preciza că Reed se recupera după o operație. WWE nu a confirmat niciodată oficial aceste accidentări.

Cine a fost Bronson Reed

Născut în Adelaide, Australia, Reed a avut două perioade în WWE: între 2019 și 2021 și apoi din 2022 până la moarte. A câștigat titlul NXT North American și Battle Royal-ul memorial André the Giant. În ultima perioadă făcea parte din gruparea The Vision, alături de Logan Paul, Austin Theory, Bron Breakker și Maxxine Dupri.

Reed este al doilea luptător mort în ultimele luni, după englezul Benjamin Satterley, care a murit în septembrie, la 40 de ani. Circumstanțele și cauza morții lui Satterley nu au fost făcute publice.

În mesajul său, WWE a transmis condoleanțe soției lui Reed, Paige, care este însărcinată, și fiicei lor.