Cele trei state au semnat acordul de apărare comună în luna august, la Mecca, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și confruntarea militară dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Potrivit prevederilor acordului, un atac împotriva unuia dintre cele trei state va fi considerat un atac împotriva tuturor. Documentul stabilește astfel un cadru de cooperare militară între Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, trei țări cu o importanță strategică majoră în regiune.

Parlamentul turc a ratificat acordul pe 5 noiembrie, deschizând calea pentru implicarea Ankarei în sprijinirea militară a Arabiei Saudite, inclusiv în contextul atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, împotriva regatului saudit.

Un parlamentar din partidul aflat la guvernare a declarat luna trecută pentru Reuters că Turcia urma să înainteze Parlamentului și un mandat care să permită desfășurarea personalului militar turc în Arabia Saudită, în baza acestui acord.

Ce prevede documentul

Principala prevedere a înțelegerii este principiul apărării colective: un atac asupra unuia dintre semnatari va fi tratat drept un atac asupra tuturor celor trei state.

Acordul urmărește consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării între Ankara, Riad și Islamabad, într-un context regional marcat de tensiuni militare și de preocupări privind extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu.

Cele trei țări urmează să organizeze o reuniune la Islamabad, vineri și sâmbătă, pentru discuții privind cooperarea dintre ele.

Importanța militară a celor trei state

Parteneriatul reunește trei actori cu o influență importantă în lumea musulmană și în securitatea regională.

Turcia deține a doua cea mai mare armată din cadrul NATO, după Statele Unite, în timp ce Pakistanul este singurul stat cu populație majoritar musulmană care deține arme nucleare.

Arabia Saudită găzduiește cele mai importante locuri sfinte ale islamului, Mecca și Medina, și se numără printre cei mai mari exportatori de petrol la nivel mondial.

Prin ratificarea acordului, cele trei state finalizează un nou cadru de cooperare militară, ale cărui implicații vor depinde de modul în care vor fi aplicate prevederile privind apărarea comună și de eventualele decizii privind desfășurarea trupelor.