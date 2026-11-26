Atacul a avut loc miercuri, relatează Reuters. Purtătorul de cuvânt al rebelilor Houthi, Yahya Saree, a declarat că loviturile au provocat incendii la rafinărie. O sursă familiarizată cu situația a confirmat pentru Reuters producerea atacului, iar imaginile NASA și Planet Labs arată amploarea norului de fum. Suprafața acoperită de acesta este comparabilă cu cea a orașului Chicago.

Autoritățile saudite au anunțat că sistemele antiaeriene au interceptat și distrus patru drone în zona Ras Tanura, fără să confirme însă că rafinăria a fost lovită direct. Guvernul saudit și compania petrolieră de stat Aramco nu au oferit imediat informații despre pagube sau eventuale întreruperi ale producției.

Rafinăria poate procesa 550.000 de barili de petrol pe zi

Ras Tanura este una dintre instalațiile esențiale pentru industria petrolieră saudită, având o capacitate de rafinare de aproximativ 550.000 de barili pe zi. Complexul se află pe coasta Golfului Persic, lângă un terminal major de export al țițeiului. Orice perturbare prelungită a activității sale poate afecta livrările și poate amplifica tensiunile de pe piața internațională a petrolului.

🇾🇪🇸🇦⚡️ Sebagai respons terhadap serangan Angkatan Udara Arab Saudi, Houthi melancarkan serangan terhadap kilang minyak di Ras Tanura. https://t.co/QNYMjNuBf0 — Makelarperang.id (@makelar_perang) November 26, 2026

Instalația a mai fost vizată de atacuri în cursul conflictului cu rebelii Houthi și al războiului dintre Statele Unite și Iran. În ultimele luni, Arabia Saudită a acordat o importanță tot mai mare terminalului Yanbu, de la Marea Roșie, unde petrolul ajunge prin conducta East-West. Această rută permite exporturile fără traversarea Strâmtorii Ormuz, afectată de conflictul regional.

Noi atacuri asupra porturilor saudite și a capitalei Riad

Rafinăria Ras Tanura nu a fost singura țintă revendicată de rebelii Houthi. Miercuri, un proiectil lansat de gruparea yemenită a căzut în portul Jazan, la Marea Roșie, provocând pagube minore, potrivit coaliției conduse de Arabia Saudită. Nu au fost raportate victime civile. Rebelii au susținut ulterior că au atacat și portul Jeddah, însă lovitura nu fusese confirmată independent.

Gruparea a revendicat și atacuri asupra districtului financiar din Riad, unde se află sediul Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite. Marți, 11 persoane au fost rănite după ce un proiectil a lovit turnul care găzduiește sediul fondului suveran saudit. Clădirea, cea mai înaltă din capitală, fusese atacată și pe 19 noiembrie, când a suferit pagube, dar nu au existat răniți.

Conflictul amenință infrastructura petrolieră și transportul maritim

Atacurile Houthi asupra Arabiei Saudite s-au intensificat după reluarea confruntărilor din Yemen, în luna iulie, pe fondul războiului dintre Statele Unite și Iran. Rebelii, susținuți de Teheran, controlează o mare parte din vestul Yemenului, inclusiv capitala Sanaa. În septembrie, gruparea a cucerit noi poziții strategice pe coasta Mării Roșii și a avansat spre strâmtoarea Bab el-Mandeb, una dintre rutele importante pentru transportul internațional de petrol.

Atacurile din ultimele luni au provocat întreruperi temporare ale unor operațiuni Aramco și perturbări ale traficului aerian spre Riad. Arabia Saudită a fost nevoită inclusiv să amâne sau să anuleze evenimente internaționale importante, între care Cupa Asiei la fotbal și conferința de investiții Future Investment Initiative.