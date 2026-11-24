Ucraina ar pregăti o operațiune terestră în Crimeea în primăvara anului 2027. Potrivit Nexta, jurnalistul Serghei Pavliucenko susține că a aflat despre planurile operațiunii ucrainene de la surse din SUA.

Potrivit jurnalistului, Moscova a cerut deja Washingtonului să nu sprijine o posibilă ofensivă a Forțelor Armate ale Ucrainei. Rușii au avertizat că, în caz contrar, ar putea utiliza arme nucleare împotriva Ucrainei.

Informația nu a fost confirmată de niciuna dintre părțile implicate și nici din surse independente.

Istoria agitată a Peninsulei Crimeea

Peninsula Crimeea este un teritoriu disputat între Ucraina și Rusia. Deși se află sub controlul rușilor, teritoriul este recunoscut în plan internațional ca parte a Ucrainei. în 2014, rușii au profitat de tulburările politice de la Kiev și au preluat controlul asupra peninsulei. Ulterior, autoritățile locale au organizat un referendum privind alipirea la Rusia.

Din punct de vedere istoric, peninsula a fost anexată de Imperiul Rus spre sfârșitul secolului XVIII. În perioada URSS, teritoriul a fost transferat către Republica Sovietică Ucraineană. În 1991, a devenit parte a Ucrainei independente.