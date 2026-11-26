Premierul Armeniei, Nikol Pașinian, a anunțat că grănicerii ruși vor părăsi Armenia în următorii ani, potrivit Clah Report. Prim-ministrul a spus că Armenia trebuie să preia controlul deplin asupra frontierelor sale în următorii ani, punând astfel capăt misiunii grănicerilor din cadrul FSB-ului rus. El nu a precizat o dată precisă.

„Le suntem recunoscători grănicerilor ruși pentru că au asigurat paza frontierelor Armeniei în tot acest timp. Însă consider că a sosit momentul să ne asumăm responsabilitatea deplină pentru frontierele noastre în anii ce vor urma”, a declarat Pașinian, joi, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Erevan.

De ce sunt grăniceri ruși în Armenia

Grănicerii ruși din cadrul FSB asigură paza frontierelor Armeniei cu Turcia și Iranul, în baza unui tratat din 1992. Primele plecări ale grănicerilor ruși au avut loc în 2024. Atunci, rușii au părăsit posturile de la aeroportul din Erevan și de la mai multe puncte de trecere a frontierei.

Grănicerii ruși de la frontierele cu Turcia și Iranul au reprezentat, multă vreme, unul dintre cele mai vizibile simboluri ale rolului Moscovei în asigurarea securității Armeniei.

Un transfer complet de responsabilități ar marca un nou pas în îndepărtarea Erevanului de Rusia. Armenia urmărește consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană, precum și normalizarea legăturilor cu Turcia și Azerbaidjanul.

Chestiunea bazei de la Giumri

De asemenea, Rusia își menține cea de-a 102-a bază militară în orașul Giumri, din nordul Armeniei. Unitatea se află acolo din 1995.

Pe 17 septembrie, Pașinian a declarat că baza nu este vitală pentru securitatea Armeniei și că Erevanul nu s-ar opune dacă Moscova ar decide să o retragă.