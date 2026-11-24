„Sunt foarte onorat, sunt bucuros să vă urez bun venit aici, la București, la Palatul Victoria. Este un moment de referință în relația bilaterală dintre România și Armenia, adică semnarea declarației comune privind parteneriatul strategic. Este și o vizită pe care am așteptat-o mult. Sunteți primul șef al guvernului de la Erevan, care vine la București în ultimii 15 ani și aș spune că este un moment istoric pentru popoarele noastre”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul României a salutat semnarea declarației privind Parteneriatul Strategic, susținând că documentul va consolida cooperarea economică și comercială, și va facilita legăturile dintre cele două state, dar va contribui și la apropierea Armeniei de Uniunea Europeană.

„Aniversăm 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre țările noastre. Ca urmare, nu cred că există o modalitate mai potrivită de a sărbători acest reper decât semnarea declarației privind parteneriatul strategic. Dincolo de această valoare simbolică a demersului, cred că ceea ce este și mai important este faptul că, începând de azi, vom avea la dispoziție un instrument care ne permite să transpunem dialogul politic care este foarte bun între țările noastre și în proiecte extrem de concrete pentru cetățenii noștri. Este un parteneriat care ne va permite să dinamizăm cooperarea economică și comercială, va facilita legăturile dintre cetățenii noștri și ne va permite o colaborare și mai bună în procesul de susținere a Armeniei pentru apropierea sa de Uniunea Europeană”, a spus liderul de la Palatul Victoria.

Vizită oficială la Erevan, forum de afaceri și creșterea schimburilor comerciale

Luca Niculescu a spus că a acceptat invitația de a vizita Armenia și a anunțat că se va organiza un formul de afaceri pentru a crește schimburile comerciale dintre cele două state.

„Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, pentru invitația pe care mi-ați făcut-o pentru a vizita Armenia și pentru a întări relațiile de business dintre Erevan și București. Voi veni și vom organiza un forum de afaceri, vom merge cu oameni de afaceri pentru că este important ca legăturile comerciale dintre România și Armenia să se dezvolte și mai mult. Schimburile sunt de aproximativ 100 de milioane de euro. Sunt convins că putem face mult mai mult”, a mai declarat prim-ministrul.

Sprijin pentru parcursul european și schimburi în educație

Pe agenda discuțiilor de la Palatul Victoria s-a aflat și cooperarea în domeniul educației, prin schimburi de studenți, cadre didactice și utilizarea programelor europene.

„Sunt mai multe chestiuni unde putem lucra împreună. Să încurajăm mobilitatea academică, de exemplu vom pune miniștrii educației în legătură, schimburi de studenți, cadre didactice, vom utiliza programe europene, dar și programul bilateral de cooperare în domeniul educației”, a spus premierul.

De asemenea, Niculescu și-a asigurat omologul armean de întreaga susținere a României pe parcursul european al Erevanului.

„ Un alt domeniu important, am vorbit despre sprijinul pe care îl oferim din toată inima pentru apropierea de Uniunea Europeană, este reforma instituțională. Și aici, domnule prim-ministru, puteți conta pe experiența României. Știm cât de complex și uneori dificil poate fi acest proces și vă asigur de tot sprijinul nostru”, a mai precizat liderul Guvernului.

„Semnarea parteneriatului strategic deschide azi un nou capitol, un capitol ambițios, un capitol pragmatic în relațiile dintre țările noastre și am deplină încredere că prin angajamentul nostru comun vom face în așa fel încât relația dintre România și Armenia să fie tot mai bună”, a conchis Niculescu.