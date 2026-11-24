Șeful statului a descris vizita premierului armean drept una importantă pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și a subliniat că noul parteneriat va permite celor două țări să își stabilească obiective mai ambițioase de colaborare.

„Armenia are un loc special între țările cu care România are parteneriate strategice, în special datorită comunității armene din România, care este veche și care a avut o influență importantă în istoria noastră”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a amintit și câteva personalități de origine armeană care au contribuit la istoria și cultura României, printre care Spiru Haret, Garabet Ibrăileanu, Gheorghe Asachi, Ana Aslan și Krikor Zambaccian.

România și Armenia vor să dezvolte cooperarea economică

În cadrul discuțiilor de la Cotroceni, cei doi oficiali au abordat mai multe direcții concrete de colaborare, inclusiv cooperarea instituțională și valorificarea potențialului economic al celor două țări.

Nicușor Dan a menționat în mod special posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune în domeniul tehnologiei informației.

„Am vorbit de cooperare instituțională, am vorbit de potențialul economic extraordinar pe care țările noastre îl au în relația lor bilaterală. Am vorbit de chestiuni concrete în sensul ăsta, cum ar fi o cooperare pe tehnologia informației”, a afirmat președintele.

Un alt subiect important a fost apropierea Armeniei de Uniunea Europeană. România susține acest proces și este pregătită să ofere expertiză în etapele dialogului dintre Bruxelles și Erevan.

Printre temele discutate s-au numărat liberalizarea vizelor, consolidarea cooperării în domeniul securității, reziliența instituțională, reforma instituțiilor, energia și infrastructura.

Președintele a amintit că România are o prezență în misiunile Uniunii Europene din Armenia și a reafirmat disponibilitatea țării noastre de a contribui cu expertiză de specialitate la procesul de apropiere de blocul comunitar.

Nicușor Dan: Este în interesul României ca regiunea Caucazului să fie stabilă

Situația regională și securitatea din Caucazul de Sud au fost, de asemenea, pe agenda discuțiilor. Nicușor Dan a salutat angajamentul Armeniei pentru stabilitate și securitate în regiune, dar și pentru dezvoltarea conectivității regionale.

Șeful statului a explicat că stabilitatea Caucazului este importantă pentru România atât din perspectiva securității, cât și din cea economică, având în vedere legăturile dintre această regiune și zona de vest a Mării Negre.

„Este în interesul României, din perspectivă de securitate, ca zona Caucazului să fie una stabilă și este în interesul României, din perspectivă economică, ca relațiile dintre zona Caucazului și zona Vestului Mării Negre să fie corecte”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, dezvoltarea acestor legături poate contribui la intensificarea cooperării economice și la creșterea prosperității cetățenilor din cele două regiuni.

La finalul declarației, Nicușor Dan i-a mulțumit premierului Nikol Pașinian pentru vizită și a spus că întâlnirea deschide noi perspective de colaborare între România și Armenia.