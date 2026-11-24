Vizita a fost anunțată pe canalele de Telegram asociate Kremlinului, Kremlin News și RIA Kremlinpool. Acolo s-a anunțat că președintele rus Vladimir Putin va avea mâine (miercuri, 25 noiembrie n.r.) discuții cu sultanul Bruneiului, Hassanar Bolkiah. Sultanul va veni la Moscova într-o vizită oficială, au mai explicat reprezentanții Kremlinului.

Liderii s-au întâlnit și la Shenzhen

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și sultanul Bruneiului, Hassanal Bolkiah, s-au mai întâlnit în iunie 2026 la Kazan, în timpul summit-ului aniversar Rusia–ASEAN.

Conform versiunii oficiale, liderii au discutat despre extinderea comerțului bilateral, în special în domeniul energiei, despre schimburile umanitare, despre turism și despre securitatea regională în Asia-Pacific.

Apoi, în noiembrie, ei s-au întâlnit și au discutat în timpul summit-ului APEC din Shenzhen, China.

Cine este Hassanal Bolkiah

Hassanal Bolkiah este cel de-al 29-lea Sultan al Bruneiului și prim-ministru al statului Brunei Darussalam. El deține puterea absolută în țară, fiind șeful statului, șeful guvernului, comandantul forțelor armate și liderul suprem al islamului.

Bolkiah a devenit sultan în octombrie 1967, după abdicarea tatălui său, Omar Ali Saifuddien al III-lea. După obținerea independenței depline a Bruneiului față de Regatul Unit în 1984, el a cumulat funcțiile de prim-ministru și portofolii ministeriale cheie, precum apărarea și finanțele.

Sultanul are o avere uriașă fiind unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Printre altele, este cunoscut pentru palatul său cu 1.788 de camere și pentru colecția impresionantă de automobile de lux.