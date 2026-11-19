Ministerul Migrației a emis o serie de îndrumări juridice care urmăresc să faciliteze deciziile autorităților de frontieră privind accesul sportivilor ruși în Suedia, notează Politico.

Sportul, considerat instrument de propagandă al Kremlinului

Decizia a fost motivată prin legătura directă dintre sport și aparatul de stat de la Moscova.

„Aceste îndrumări juridice vor ajuta autoritățile de frontieră să decidă că acești sportivi nu vor fi lăsați să intre în țară. În Rusia, este un fapt cunoscut că politica și sportul sunt strâns legate. Ele fac parte din mașinăria de propagandă de război a statului. Apreciez libertatea de mișcare în Europa, dar nu și dacă aceasta îi va permite Rusiei să-și răspândească propaganda de război”, a spus Johan Forssell, ministrul Migrației de la Stockholm.

Ministrul a mai spus că nu ar fi corect ca sportivii ruși să concureze în timp ce familiile ucrainene se adăpostesc din calea bombardamentelor rusești.

Acesta a recunoscut că decizia va genera nemulțumire în rândul sportivilor din Rusia, însă a subliniat că responsabilitatea aparține Moscovei.

Poziția țărilor nordice și contextul competiției

Suedia nu este singura țară nordică ce adoptă o asemenea poziție. Norvegia și Finlanda au anunțat deja că vor refuza accesul sportivilor ruși pe teritoriul lor.

Campionatele Mondiale de Schi Nordic din 2027 vor începe la sfârșitul lunii februarie, în localitatea Falun. În acest context, Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a autorizat peste 400 de sportivi și membri ai staffurilor din Rusia și Belarus să participe în acest sezon la competiții sub drapel neutru.

Apel pentru interzicerea vizelor turistice în UE

Pe lângă restricțiile privind participarea sportivilor ruși, guvernul Suediei susține și introducerea unei interdicții la nivelul blocului comunitar pentru vizele turistice acordate cetățenilor ruși.

Ministrul a invocat incidentul de pe aeroportul Leipzig-Halle, unde a fost descoperită o dronă cu încărcătură explozivă, în luna august.

Germania a atribuit atacul Rusiei, indicând că unul dintre suspecți a intrat în spațiul european pe baza unei vize turistice.