Potrivit noilor măsuri, copiilor sub 13 ani li se va interzice să dețină conturi pe rețelele sociale, în timp ce minorii cu vârste între 13 și 15 ani vor putea avea conturi doar dacă acestea sunt asociate contului unuia dintre părinți, relatează Reuters.

Conturile independente vor fi permise începând cu vârsta de 16 ani.

Măsurile sunt incluse într-un amendament la un decret privind securitatea, aflat în dezbatere în Parlament și care urmează să fie aprobat până la sfârșitul lunii decembrie.

Amendamentul, consultat de Reuters, nu a fost încă prezentat oficial, dar beneficiază de sprijinul coaliției de dreapta conduse de premierul Giorgia Meloni. Potrivit unor surse parlamentare, adoptarea acestuia este aproape sigură.

„Acest amendament ar putea reprezenta un punct de cotitură decisiv pentru părinții care se confruntă cu dependența digitală a copiilor lor, dar și pentru minori”, a declarat Fabio Rampelli, un parlamentar influent din partidul Frații Italiei, condus de Meloni.

În forma sa actuală, care ar putea suferi modificări în timpul dezbaterilor parlamentare, proiectul de lege exceptează aplicațiile educaționale de la interdicție.

Proiectul prevede că platformele de socializare vor trebui să verifice vârsta utilizatorilor, în conformitate cu regulile care urmează să fie elaborate de autoritatea italiană de reglementare a telecomunicațiilor

Companiile care administrează rețele sociale se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și modifica algoritmii, pe fondul îngrijorărilor tot mai răspândite la nivel mondial că platformele lor contribuie la o criză a sănătății mintale în rândul copiilor.