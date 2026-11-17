O particularitate a noului serviciu este că poate fi utilizat fără un cont de Instagram. Utilizatorii se pot înregistra cu o adresă de e-mail sau cu un număr de telefon, în timp ce persoanele care au deja un cont Instagram se pot conecta folosind datele existente. În acest ultim caz, conversațiile sunt sincronizate între cele două aplicații.

Direct preia o parte dintre funcțiile de mesagerie ale Instagram și adaugă instrumente de personalizare. Utilizatorii pot desena direct în conversații, pot crea stickere personalizate, pot publica mesaje scurte prin funcția Notes și pot aplica efecte vocale mesajelor audio. De asemenea, aplicația permite schimbarea temelor vizuale și a fundalurilor conversațiilor.

Persoanele care nu dețin un cont Instagram trebuie să adauge manual contactele, folosind numele exact de utilizator al acestora sau scanând un cod QR. Meta precizează că numai persoanele din contactele utilizatorului sau cele cu care acesta este deja conectat pot iniția conversații ori îl pot adăuga în grupuri.

Compania afirmă că a inclus și instrumente de siguranță, printre care opțiunile de blocare, restricționare și raportare a contactelor. Utilizatorii pot, de asemenea, să elimine persoane din lista de contacte.

Aplicația este destinată persoanelor cu vârsta de cel puțin 13 ani. Meta spune că va utiliza tehnologii pentru identificarea conturilor care ar putea aparține unor copii sub această limită de vârstă și le va solicita verificarea vârstei. Conturile pentru care aceasta nu va putea fi confirmată vor fi șterse.

Părinții care folosesc instrumentele de supraveghere ale companiei vor putea vedea cu cine comunică adolescenții, vor putea ajusta setările de siguranță și vor putea stabili limite zilnice de utilizare. Meta mai afirmă că va utiliza tehnologii pentru a identifica și combate interacțiunile potențial nepotrivite cu minorii, fără să ofere, deocamdată, detalii despre mecanismele concrete folosite.

Nu este prima încercare. Instagram a mai lansat o aplicație Direct, retrasă în 2019

Relansarea unei aplicații independente de mesagerie sub numele Direct reprezintă o nouă încercare pentru Instagram. Platforma a mai testat un serviciu separat cu aceeași denumire în 2017, în șase piețe, printre care Turcia, Italia și Portugalia. Proiectul a fost abandonat în mai 2019, când compania a decis să transfere conversațiile înapoi în aplicația principală Instagram.

Noua inițiativă vine în contextul importanței tot mai mari a mesajelor private în utilizarea rețelelor de socializare. Șeful Instagram, Adam Mosseri, a descris în repetate rânduri mesageria drept una dintre cele mai utilizate funcții ale platformei. În cazul Threads, el a manifestat anterior rezerve față de introducerea unei căsuțe de mesaje separate, invocând riscul duplicării conversațiilor și al complicațiilor legate de notificări.