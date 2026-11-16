Apple lansează o aplicație bazată pe inteligență artificială pentru întrebări medicale. Compania vrea să studieze răspunsurile generate de AI

Proiectul este realizat în parteneriat cu OpenEvidence, o companie specializată în inteligență artificială pentru domeniul medical. Aplicația va oferi răspunsuri la întrebări medicale uzuale, folosind informații din publicații precum The New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association și Nature.

Utilizatorii vor putea evalua răspunsurile primite și vor putea transmite feedback. De asemenea, aceștia vor fi invitați să completeze chestionare lunare, pentru ca Apple să înțeleagă mai bine modul în care oamenii folosesc și interpretează informațiile medicale generate de AI, scrie TechCrunch.

Cine poate participa la studiul Apple

Studiul este destinat utilizatorilor din Statele Unite care au peste 21 de ani, dețin un iPhone 15 sau un model mai nou și folosesc sistemul de operare iOS 26 sau o versiune ulterioară, cu funcția Apple Intelligence activată.

Participanții vor putea permite accesul aplicației la date din HealthKit, precum pulsul în repaus, activitatea fizică, somnul sau rezultatele analizelor medicale. Aceste informații vor putea fi utilizate pentru a genera răspunsuri și recomandări mai bine adaptate fiecărui utilizator.

Aplicația va putea ajuta, de asemenea, la pregătirea consultațiilor medicale și va îndruma utilizatorii către furnizori de servicii medicale atunci când întrebările vizează probleme care necesită evaluarea unui specialist.

Ce se întâmplă cu datele medicale ale utilizatorilor

Apple susține că informațiile vor fi anonimizate înainte de a fi transmise către un furnizor extern de servicii cloud securizat. Compania precizează că datele nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Potrivit Apple, OpenEvidence va șterge întrebările și răspunsurile după 24 de ore.

„La Apple, credem că inovația responsabilă începe cu rigoare științifică și fundamentare clinică. Sănătatea este un domeniu profund personal, iar desfășurarea unui studiu de cercetare dedicat este cea mai atentă modalitate de a înțelege cum interacționează oamenii cu inteligența artificială în domeniul sănătății”, a declarat Sumbul Desai, vicepreședinte Apple pentru sănătate și fitness.

Apple nu a anunțat dacă va integra AI în aplicația Health sau în Siri

Aplicația studiului este disponibilă pentru descărcare începând de luni, pentru utilizatorii eligibili din Statele Unite.

Deocamdată, Apple nu a precizat dacă intenționează să integreze ulterior funcțiile de răspuns medical bazate pe inteligență artificială în aplicația Health sau în asistentul virtual Siri.

Interesul companiilor de tehnologie pentru acest domeniu este în creștere. OpenAI a anunțat anterior că utilizatorii adresează ChatGPT peste 300 de milioane de întrebări legate de sănătate în fiecare săptămână.