Avertisment. Rezistența la antibiotice ar putea cauza zeci de milioane de decese în următorii 25 de ani

Agenția ONU pentru sănătate avertizează că rezistența tot mai mare la antibiotice și la alte medicamente amenință „viitorul medicinei moderne”. Potrivit Al Jazeera, OMS a estimat că problema enunțată ar putea provoca 39 de milioane de decese în următorii 25 de ani, riscând să transforme intervențiile chirurgicale de rutină și nașterile în proceduri care pun viața în pericol.

Oficiali de rang înalt din cadrul agenției ONU pentru sănătate au declarat luni că progresele înregistrate în prevenție, diagnosticare și utilizarea adecvată a antibioticelor rămân prea lente pentru a atinge obiectivele globale.

„Rezistența la antibiotice sau, într-un sens mai larg, rezistența la antimicrobiene (RAM), este un fenomen răspândit care amenință viitorul medicinei moderne. Spre deosebire de COVID-19, care a fost un fenomen foarte vizibil, infecțiile rezistente la medicamente curăță vieți de ani de zile, fără ca noi să observăm sau să tragem un semnal de alarmă așa cum ar fi trebuit”, a declarat Jean-Pierre Nyemazi, director interimar al departamentului OMS pentru RAM, în cadrul unei conferințe virtuale a celei de-a 6-a ediții anuale a Forumului Global al Mass-Media privind RAM.

În anul 2021, acest fenomen a fost cauza directă a peste un milion de decese și a contribuit la alte aproximativ 4,7 milioane de decese, conform datelor OMS.

Planuri naționale de acțiune

O analiză privind progresele în lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene, desfășurată anul acesta în 183 de țări, a arătat că aproape nouă din zece state au un plan național de acțiune împotriva acestui fenomen. În 2017, această proporție era de aproximativ patru din zece.

Pravasha Prakash, expert tehnic în cadrul agenției globale pentru sănătate, a spus că doar 42 de țări dispun de un plan care este finanțat, implementat și monitorizat.

„Țările fac progrese în fiecare etapă, însă ritmul trebuie accelerat pentru a atinge obiectivele stabilite pentru anul 2030”, a adăugat ea.

Cele mai recente date de supraveghere la nivel global indică faptul că, în 2023, una din șase infecții bacteriene confirmate prin analize de laborator și raportate către OMS a prezentat rezistență la antibioticele utilizate pentru tratarea acesteia.

Noi instrumente de diagnosticare

OMS a anunțat lansarea a două noi instrumente concepute pentru a ajuta țările să își consolideze capacitățile de diagnosticare.

Primul instrument definește testele care ar trebui să fie disponibile la fiecare nivel al sistemului de sănătate, de la centrele de asistență medicală primară până la spitalele de specialitate. Al doilea instrument reunește 73 de proceduri de laborator, de la recoltarea probelor până la identificarea agenților patogeni și testarea sensibilității la antibiotice.

Organizația a adăugat că prevenirea infecțiilor, vaccinarea, îmbunătățirea accesului la apă și la servicii de salubritate, precum și utilizarea adecvată a medicamentelor reprezintă pârghiile principale pentru combaterea acestei probleme.