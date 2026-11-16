Instanța a blocat lucrările de modernizare a Falezei Dunării din Galați în valoare de peste 200 de milioane de lei

Proiectul de modernizare a Falezei gălățene beneficiază de o finanțare europeană nerambursabilă de circa 175 milioane de lei. Proiectul a stârnit ample discuții deoarece lucrările presupun reamenajarea spațiului verde și implicit eliminarea unor arbori.

Organizațiile civice Eco-Civica și Bankwatch România au acționat în judecată Primăria Galați, Consiliul Local Galați și Direcția de Protecția Mediului Galați la Tribunalul București, solicitând suspendarea acordului de mediu și a autorizației de construire. Luni instanța bucureșteană le-a aprobat solicitarea.

„Admite în parte cererea de suspendare. Suspendă executarea HCL Galați nr. 528/28.09.2023, HCL Galați nr. 801/17.12.2024 și Autorizației de construire nr. 126/22.04.2026 până la pronunțarea instanței de fond”, scrie pe portalul instanțelor.

Decizia nu este definitivă și poate atacată cu recurs la instanța superioară.

De ce este proiectul controversat

Lucrările de pe Faleza Dunării au stârnit un imens scandal în orașul Galați. Defrișările de pe faleză au provocat opoziția unor localnici și a unor organizații de mediu. Protestatarii susțin că vor fi eliminați aproximativ 900 de copaci, mulți dintre ei sănătoși.

În replică, Primăria spune că vor eliminați în special copacii bolnavi și cei fără valoare estetică și că până la final vor fi plantați mii de arbori noi.

Ce conține proiectul

Faleza din Galați are aproximativ 4 kilometri și este cea mai lungă de pe cursul Dunării. Lucrările au început în vara anului 2026 și ar trebui să țină 24 de luni.

Conform proiectului, aleea principală de pe faleza inferioară va șerpui între versant și malul Dunării, iar la baza dealului vor fi construite o pistă pentru alergători și una pentru bicicliști. Vor fi reamenajate locurile de joacă pentru copii, skateparkul și foișorul.

De asemenea, vor fi ridicate o fântână arteziană și noi zone de relaxare, va fi plantată mai multă vegetație și vor fi construite, aproape de apă, zone permanente pentru alimentația publică. Totodată, vor fi construite zone de belvedere orientate spre fluviu și lifturi și rampe pentru persoanele cu dizabilități.

Cunoscutele sculpturi metalice realizate în anii ’70-’80 vor fi integrate într-un circuit de vizitare dedicat și puse în evidență printr-un sistem nou de iluminat arhitectura. Nu în cele din urmă, la unul din capetele falezei se va amenaja o zonă care va simula Delta Dunării în miniatură, Galațiul fiind considerat poarta de intrare în acest ecosistem unic în lume.