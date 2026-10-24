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Un adolescent de 16 ani din Galați, cu autism, căutat de poliție după ce a plecat de acasă. Nu are telefonul la el

Polițiștii din Galați caută un adolescent de 16 ani, cu autism, care a plecat de la locuința bunicii sale și nu s-a mai întors.
Un adolescent de 16 ani din Galați, cu autism, căutat de poliție după ce a plecat de acasă. Nu are telefonul la el
Aida Neagu
24 oct. 2026, 19:48, Social
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UPDATE. Minorul a fost găsit

Minorul a fost identificat în gara din municipiul Buzău de către polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Buzău.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta nu a fost victima vreunei infracțiuni.

Știrea inițială

Polițiștii din Galați caută un adolescent de 16 ani, Tănase Sebastian Alexandru, care a plecat sâmbătă, 24 octombrie 2026, de la domiciliul bunicii sale și nu s-a mai întors. Băiatul suferă de autism și nu are telefonul mobil asupra sa.

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Galați au fost sesizați despre dispariție la ora 16:35, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, făcut de mama adolescentului.

Potrivit acesteia, băiatul a plecat de unul singur de la locuința bunicii sale din municipiul Galați în jurul orei 16:00 și nu a mai revenit.

Adolescentul are aproximativ 1,80 metri înălțime, cântărește 52 de kilograme și poartă ochelari de vedere. La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu o bluză albastră, pantaloni de trening bleumarin și pantofi sport negri.

Persoanele care pot oferi informații care să ajute la găsirea băiatului sunt rugate să sune la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

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