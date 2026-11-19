Arta are puterea de a depăși bariere, de a transmite emoții și de a aduce oamenii împreună. Dincolo de cuvinte, prejudecăți sau diferențe, talentul și creativitatea reprezintă forme universale de exprimare.

Tocmai de aceea, Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) organizează cea de-a XV-a ediție a evenimentului „Artistul din Spatele Autismului”, o inițiativă dedicată promovării potențialului artistic și creativ al persoanelor cu autism și sensibilizării publicului cu privire la importanța incluziunii sociale.

Evenimentul va avea loc vineri, 11 decembrie 2026, începând cu ora 18:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, situată pe Calea Victoriei nr. 88, București.

Momentul va reprezenta un prilej de a aduce în atenția publicului o perspectivă diferită asupra autismului, în care persoana, talentul, sensibilitatea și capacitatea de exprimare artistică se află în centrul atenției.

„Artistul din Spatele Autismului” transmite un mesaj important: fiecare persoană are propria identitate, propriile resurse și propriul mod de a se exprima. Autismul nu trebuie să definească limitele unui om, ci să ne determine pe noi, ca societate, să înțelegem mai bine diversitatea și să construim contexte în care fiecare individ să poată fi valorizat.

Astfel de inițiative contribuie la creșterea gradului de conștientizare, la combaterea stereotipurilor și la promovarea unei societăți în care diferențele sunt înțelese și acceptate, iar oportunitățile de afirmare sunt accesibile tuturor.

Implicarea comunității, a organizațiilor și a mediului privat în susținerea unor asemenea proiecte este esențială pentru consolidarea unei culturi bazate pe empatie, respect și solidaritate.

DINO FC se alătură acestui demers și susține mesajul de incluziune, respect și apreciere a diversității, considerând că valorile promovate prin sport trebuie să depășească terenul de joc. Pentru club, comunitatea înseamnă mai mult decât pasiunea pentru fotbal: înseamnă implicare, responsabilitate, respect față de ceilalți și susținerea inițiativelor care contribuie la o societate mai bună.

Clubul subliniază că oamenii valoroși se formează nu doar prin performanță sportivă, ci și prin caracter, empatie și capacitatea de a fi alături de cei din jur.

Fondat în 2017, la București, de un grup de prieteni și foști colegi de facultate uniți de pasiunea pentru fotbal, DINO FC a evoluat de la o inițiativă de amatori la un club cu o comunitate activă. Prin participarea la competiții și turnee naționale și internaționale, precum și prin evenimente sociale și excursii, clubul și-a consolidat spiritul de echipă, pe care îl promovează în societate.