Mahony și Bogdan Techeș aduc pe teren 16 echipe pentru construirea Centrului Neuroatipic

Andrei Pavel, Speak, Aris Eram și Dorian Popa se numără printre participanții la Turneul Artiștilor, duminică, 15 noiembrie. Competiția va fi transmisă live pe canalul de YouTube al lui Bogdan Techeș și pe TikTok, de la ora 15:00, iar publicul poate contribui prin donații.

Bogdan Techeș și Mahony reunesc duminică, 15 noiembrie, artiști, sportivi, actori și creatori de conținut la cea de-a doua ediție a Turneului Artiștilor – Charity Padel Cup. La Padel One, în București, 16 echipe vor intra într-o competiție în care miza depășește rezultatul competiției: strângerea de fonduri pentru construirea Centrului Neuroatipic, dedicat copiilor și tinerilor cu autism. Evenimentul este organizat de TakeNotes și HITalent.

Turneul pornește de la un gest simplu: să aduni prietenii în jurul unei cauze și să contribui. Bogdan Techeș, Mahony și ceilalți participanți își dedică timpul și energia pentru a susține construirea Centrului Neuroatipic și îi invită pe cei care îi urmăresc să li se alăture. E un mod de a da înapoi din sprijinul primit de-a lungul anilor și de a-l duce acolo unde este nevoie. Duminică, padelul îi aduce împreună, iar fiecare donație poate ajuta proiectul să facă un pas înainte.

„Cred că, atunci când ai o comunitate alături, ai și ocazia să dai mai departe din sprijinul pe care îl primești. Pentru mine, turneul acesta este un mod de a face asta, împreună cu oameni care vor să se implice. Duminică ne întâlnim pe teren, dar invitația de a ajuta nu se limitează la ziua evenimentului. Vă invit să donați pentru construirea Centrului Neuroatipic, în măsura în care puteți, și să duceți mesajul mai departe. Fiecare contribuție ne poate aduce mai aproape de un loc în care copiii și tinerii cu autism să primească sprijinul de care au nevoie”, spune Bogdan Techeș, coinițiatorul Turneului Artiștilor.

Competiția va putea fi urmărită duminică, 15 noiembrie, de la ora 15:00, pe canalul de YouTube al lui Bogdan Techeș și pe TikTok.

Transmisiunea live îi va aduce împreună pe Bogdan Techeș, Ionuț Bodonea și Denisao, care vor prezenta meciurile și vor sta de vorbă cu participanții pe parcursul zilei. Gazda principală a transmisiunii de pe propriul canal de YouTube, Bogdan Techeș va alterna rolul de comentator cu cel de jucător. Când acesta intră pe teren, Ionuț Bodonea și Denisao vor prelua comentariul și conversațiile cu invitații din zona de live. Andrei Niculae li se alătură în rolul de celebrity reporter, cu interviuri și reacții de pe marginea terenului.

Donațiile pot fi făcute pe pagina dedicată campaniei, atât înaintea turneului, cât și în timpul sau după încheierea acestuia.

Proiectul prevede amenajarea a 60 de cabinete de terapie, alături de spații pentru sport, joacă și socializare, în care copiii și tinerii cu autism să beneficieze de evaluare și intervenții specializate.Centrul va reuni o echipă multidisciplinară și va fi conceput în acord cu nevoile senzoriale și de dezvoltare ale beneficiarilor, prin soluții arhitecturale adaptate neurodiversității. Participanții susțin proiectul atât prin prezența în competiție, cât și prin mobilizarea propriilor comunități, iar publicul poate contribui prin donații la realizarea lui.

Prietenii devin parteneri de echipă. Adversarii se află duminică, în direct

Andrei Pavel va juca alături de Adriana Vărbanciu, Speak face echipă cu Aris Eram, Mahony intră pe teren cu Denis Hanganu, iar Dorian Popa îl are ca partener pe Emilian Nechifor. Cele 16 perechi au fost stabilite, însă adversarii din grupe vor fi aflați duminică, la deschiderea turneului, printr-o tragere la sorți transmisă în direct. Echipele sunt repartizate în patru categorii, iar fiecare grupă va reuni câte o pereche din fiecare categorie, pentru a echilibra întâlnirile.

Echipele acestei ediții sunt:

Andrei Pavel și Adriana Vărbanciu;

Valentin Butnaru și Raul Rusescu;

Lukas Szukala și Tiberiu Crețu;

Speak și Aris Eram;

Mahony și Denis Hanganu;

Alex Delea și YNY Sebi;

Lorin Druță și Alexandru Rădulescu;

Radu MotorBike și Ketaminol;

Diana Alexis și Emi Popescu;

Nicolae Grigore și Cosmin Natanticu;

Ines Stana și Horațiu „Cucu” Cuc;

Mihai Răduț și Raul Jichici;

Emilian Nechifor și Dorian Popa;

Sergiu Smerea și Yasmin Awad;

Bogdan Techeș și Radu Constantin;

Sabin Streza și Dorian Boguță.

Proiectul a pornit din dorința de a folosi vizibilitatea pentru cei care au nevoie de sprijin. Ediția din acest an aduce împreună inițiativele caritabile pe care Mahony și Bogdan Techeș le-au dezvoltat separat, din aceeași dorință de a da mai departe și de a aduna oamenii în jurul unor cauze care au nevoie de ajutor.

Turneul organizat anul trecut de Mahony a reunit peste 34 de participanți într-o competiție de EA FC (FIFA) și a strâns peste 6.000 de euro. La rândul său, Bogdan Techeș a organizat, alături de Asociația Little People, un turneu caritabil de padel, dedicat sprijinirii copiilor afectați de cancer. Evenimentul a adus pe teren 32 de participanți din mediul online și din alte domenii, reușind să strângă peste 25.000 de euro.

„Cred că implicarea nu trebuie să fie despre cât de mult poți face singur, dar despre cât de multe putem face împreună”, spune Mahony, coinițiatorul Turneului Artiștilor.

Organizatori și parteneri

Cea de-a doua ediție a Turneului Artiștilor este organizată de TakeNotes și HITalent, cu sprijinul partenerilor principali ING Bank și Padel One.

Evenimentul este susținut de Padel XP, Stay Fit Gym, GymBeam, FAN Courier, Linea, Vitamin Aqua, Market Tools și Padel RankUp. Producția transmisiunii live este asigurată de Nexus Gaming.

Parteneri media: PRO TV, GSP, Observator și Cancan.

Partener radio: Nostalgia Radio.

Partener comunicare: Amazers Nest.

Turneul Artiștilor – Charity Padel Cup are loc duminică, 15 noiembrie 2026, de la ora 15:00, la Padel One, Șoseaua Pipera 38, București, și va putea fi urmărit live pe canalul de YouTube al lui Bogdan Techeș și pe TikTok.

Despre organizatori și fundație

TakeNotes este casa de producție a DJ-ului și producătorului muzical Mahony. Dezvoltat în jurul muzicii electronice și al comunității sale de artiști, proiectul include colaborări și inițiative din afara scenei muzicale, între care și Turneul Artiștilor.

HITalent este o agenție full-service de talent management, cu un portofoliu de peste 50 de creatori de conținut din domenii precum lifestyle, wellness și activism. Agenția dezvoltă și coordonează campanii pentru branduri, de la strategie și concept creativ până la implementare și analiza rezultatelor.

Fundația Neuroatipic susține accesul copiilor și tinerilor cu autism la servicii specializate și dezvoltarea unor medii adaptate nevoilor lor. Unul dintre principalele sale proiecte este construcția Centrului Neuroatipic din București, care va reuni servicii de evaluare și terapie, alături de spații dedicate sportului, jocului și socializării.