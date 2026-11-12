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Campioană olimpică între viață și moarte, cu arsuri pe aproape o treime din corp

Maria Shurochkina, dublă campioană olimpică la înot sincron, este internată la terapie intensivă la Moscova, cu arsuri pe aproape o treime din corp.
Campioană olimpică între viață și moarte, cu arsuri pe aproape o treime din corp
Andreea Tobias
12 nov. 2026, 10:51, Social
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Șemineul cu bioetanol încă ardea când Maria Shurochkina a încercat să toarne combustibil în el. Vaporii s-au aprins instantaneu, iar flăcările i-au cuprins hainele. Așa a început seara de 8 noiembrie, în apartamentul de la etajul 17.

Ce s-a întâmplat în apartament

Incendiul a izbucnit în jurul orei 23:00, într-un apartament cu patru camere dintr-un complex rezidențial din vestul Moscovei. Focul s-a extins apoi la mobilă și la obiectele din jur.

În ciuda durerii și a șocului, sportiva a reușit să iasă din apartament. Vecinii au auzit-o țipând pe scară, au primit-o în locuința lor și au chemat ambulanța.

Cum se simte acum

Shurochkina a fost dusă la Institutul Sklifosovski, centrul moscovit specializat în urgențe și arsuri. Medicii au diagnosticat arsuri de gradul doi și trei pe aproximativ 30–32% din suprafața corpului: cap, gât, piept, abdomen, brațe și mâini. Inițial, starea ei a fost considerată gravă, iar medicii se temeau de complicații precum șocul de arsură, deshidratarea, infecțiile și necroza țesuturilor.

Între timp, sportiva a fost operată. Potrivit canalului rus SHOT, investigațiile nu au arătat leziuni la plămâni sau la alte organe vitale, pentru că a ieșit la timp din apartament și nu a inhalat monoxid de carbon. Starea ei este acum stabilă, iar viața nu-i mai este în pericol. Rămâne totuși la terapie intensivă. Federația rusă de sporturi acvatice a anunțat că este în legătură cu spitalul și cu familia.

Cine este Maria Shurochkina

Are 31 de ani și s-a născut la Moscova, într-o familie de artiști și sportivi. Tatăl ei, Vladimir Shurochkin, este muzician și producător și a cântat în trupa Laskovîi Mai. Mama, Oksana Baranovskaia, a fost gimnastă. Sora ei este Nyusha, una dintre cele mai cunoscute cântărețe pop din Rusia.

Shurochkina a câștigat aurul olimpic cu echipa Rusiei la Rio, în 2016, și la Tokyo, în 2021, plus 11 titluri mondiale. În 2017 și-a deschis o școală de dans la Moscova.

Experții ruși în siguranță la incendiu amintesc că un astfel de șemineu se alimentează doar oprit și complet răcit. Ancheta preliminară arată că exact această regulă nu a fost respectată.

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