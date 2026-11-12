Generația Z își caută job: aproape 6 milioane de aplicări în doar 10 luni | Ce caută candidații seniori

Generația Z domină căutările de locuri de muncă din România, cu peste jumătate din totalul aplicărilor înregistrate pe eJobs în primele zece luni ale anului.

În timp ce tinerii se orientează în special către retail și servicii, candidații de peste 60 de ani sunt interesați mai ales de joburile din construcții.

Munca remote rămâne preferată de millennials și de cei mai tineri candidați, potrivit unei analize eJobs.

GenZ – aplicări mai multe decât alte generații

Peste 11,5 milioane de aplicări, venite din partea a 523.000 de candidați, au fost înregistrate pe eJobs.ro în perioada ianuarie-octombrie 2026.

Aproape șase milioane dintre acestea au fost trimise de persoane cu vârste între 14 și 29 de ani, ceea ce înseamnă 51,5% din total.

Numărul aplicărilor din partea generației Z este cu 34,8% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul candidaților activi din această categorie a crescut cu 14,9%, în timp ce volumul aplicărilor a avansat de peste două ori mai mult.

În medie, un candidat a trimis 21,8 aplicări în primele zece luni ale anului, față de 18,6 în perioada similară din 2025.

Millennialii, cu vârste între 30 și 45 de ani, au cea mai mare medie de aplicări per candidat, respectiv 23,2, urmați de generația X, cu 20,5, și de baby boomers, cu 20.

Ce domenii preferă candidații din fiecare generație

Retailul este principalul domeniu către care se îndreaptă generația Z, concentrând 39,4% din aplicările acesteia. Urmează serviciile, cu 14,6%, sectorul financiar-bancar, cu 12,8%, call-center/BPO, cu 12%, și turismul, cu 11,5%.

În cazul candidaților cu vârste între 30 și 45 de ani, retailul, serviciile, sectorul financiar-bancar și call-center/BPO ocupă primele poziții.

Construcțiile intră însă în top cinci, cu 10,2% din totalul aplicărilor.

Interesul pentru acest sector crește odată cu vârsta. În rândul generației X, construcțiile ocupă locul al doilea, cu 14,1% din aplicări, după retail.

Pentru candidații de peste 60 de ani, domeniul devine chiar principala opțiune: 28,6% dintre aplicări vizează construcțiile, în timp ce 26,6% se îndreaptă către comerț.

Cum stau baby-boomers

Clasamentul preferințelor generației baby-boomers este completat de servicii, producție și transport/logistică.

Reprezentanții eJobs explică aceste diferențe prin experiența profesională și etapa de carieră în care se află candidații.

Dacă tinerii aflați la început de drum caută mai ales domenii în care pot intra fără competențe tehnice foarte specializate, persoanele cu mai multă experiență tind să se orienteze către sectoare în care își pot valorifica meseria și calificările.

Ce joburi caută românii în funcție de vârstă

Diferențele dintre generații se văd și în tipurile de posturi pentru care candidează.

Tinerii din generația Z aplică în special pentru poziții de reprezentant de vânzări, asistent manager, agent de vânzări, barista și consilier de vânzări.

Millennialii sunt interesați de posturi de reprezentant de vânzări, agent de vânzări, asistent manager, reprezentant medical și area sales manager.

În cazul generației X, cele mai căutate poziții sunt cele de reprezentant de vânzări, agent de vânzări, contabil, asistent manager și area sales manager.

Pentru candidații de peste 60 de ani, topul este diferit. Aceștia aplică în special pentru joburi de contabil, șofer, contabil senior, inginer constructor și consilier juridic, ceea ce reflectă diversitatea experienței profesionale din această categorie de vârstă.

Millennials sunt cei mai interesați de munca remote

Și preferințele privind modul de lucru diferă în funcție de generație. Millennials conduc în clasamentul aplicărilor pentru joburile remote, cu o pondere de 9,39% din totalul aplicărilor lor.

Generația Z se află foarte aproape, cu 9,12%, în timp ce interesul scade considerabil în cazul candidaților mai în vârstă: 4,20% pentru generația X și 3,84% pentru baby boomers.