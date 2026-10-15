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Piața muncii: 65 de candidați pe un job | Aplicările au crescut, dar angajatorii recrutează mai prudent

Piața muncii din România a înregistrat 160.000 de locuri de muncă noi pe eJobs.ro în primele nouă luni din 2026. Numărul aplicărilor a ajuns la 10,4 milioane. Este cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, potrivit datelor platformei de recrutare.
Piața muncii: 65 de candidați pe un job | Aplicările au crescut, dar angajatorii recrutează mai prudent
Pixabay
Luiza Moldovan
15 oct. 2026, 11:14, Social
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Numărul candidaturilor a crescut cu 27% față de aceeași perioadă din 2025, iar media a ajuns la 65 de aplicări pentru un job, semn că lupta pentru un loc de muncă devine tot mai intensă.

Angajatorii continuă să caute personal, însă planurile de extindere a echipelor sunt mai prudente decât anul trecut, din cauza condițiilor economice.

În schimb, unele dintre sectoarele care angajează constant au continuat să ofere oportunități pentru candidați, în special în retail, industria alimentară, transport și logistică, precum și în domeniul financiar-bancar.

Cele mai multe locuri de muncă sunt în retail 

Retailul a fost sectorul cu cele mai multe joburi publicate în primele nouă luni ale anului, cu aproximativ 35.000 de poziții disponibile. Pe următoarele locuri s-au situat serviciile, industria alimentară, producția, transportul și logistica, construcțiile, precum și sectorul call-center/BPO.

Lista domeniilor cu recrutare activă a fost completată de turism, financiar-bancar și asigurări. La polul opus s-au aflat educația și trainingul, industria farmaceutică, imobiliarele, energia și publicitatea, marketingul și relațiile publice.

Diferențele dintre sectoare țin atât de evoluția economică, cât și de stabilitatea angajaților. În unele domenii, activitatea a stagnat sau s-a redus, ceea ce a limitat apariția unor noi posturi. În altele, fluctuația redusă de personal a diminuat nevoia de recrutare.

„În domeniile populate preponderent de candidați cu un nivel ridicat de senioritate și de specialiști, în perioadele mai tumultuoase din punct de vedere economic, se instalează mai multă stabilitate, iar rata de plecări voluntare este foarte scăzută”, a explicat Roxana Drăghici.

Cele mai multe oportunități de angajare au fost disponibile în București, Brașov și Cluj-Napoca, urmate de Iași, Timișoara, Constanța, Ploiești și Sibiu.

În privința experienței profesionale, angajatorii au publicat cele mai multe poziții pentru candidații entry-level, cu mai puțin de doi ani de experiență, și pentru cei mid-level, cu doi până la cinci ani de experiență.

Au existat oportunități și pentru persoanele fără experiență, precum și pentru candidații seniori, cu peste cinci ani de activitate în domeniu.

10,4 milioane de aplicări în nouă luni / Tinerii, printre cei mai activi candidați

În primele trei trimestre din 2026, candidații au trimis 10,4 milioane de aplicări, cu 27% mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Potrivit platformei, acesta este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimii zece ani.

Cele mai căutate domenii de către candidați au fost retailul, serviciile financiar-bancare, call-center/BPO, industria alimentară, turismul și IT/telecomunicațiile.

Segmentul de vârstă 25-35 de ani a înregistrat cele mai multe aplicări, respectiv 4,1 milioane. Tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au trimis 2,8 milioane de candidaturi.

Volumul aplicărilor a crescut și în rândul persoanelor cu vârste între 36 și 45 de ani, care au înregistrat 2,1 milioane de candidaturi, precum și în categoria celor de peste 45 de ani, cu 1,2 milioane.

Creșterea numărului de candidaturi, în paralel cu temperarea recrutării, accentuează concurența pentru posturile disponibile. În medie, fiecare loc de muncă a atras 65 de aplicări, iar în retail și IT/telecomunicații media a depășit 90.

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