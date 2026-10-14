Piața muncii din UE, sub presiune în 2026 | Unde se muncește bine și unde se muncește mult și prost plătit

Calitatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, în special în ceea ce privește salarizarea, siguranța locului de muncă și timpul de lucru, potrivit raportului „Perspectivele sociale și de ocupare a forței de muncă în Europa 2026”, publicat de Comisia Europeană.

Documentul evidențiază rolul locurilor de muncă de calitate în consolidarea unei economii europene productive și competitive.

Potrivit analizei, condițiile mai bune de muncă pot contribui la creșterea productivității prin stimularea motivației angajaților, reducerea fluctuației de personal, dezvoltarea competențelor și îmbunătățirea organizării activității.

Raportul atrage însă atenția asupra unor provocări persistente, precum încetinirea creșterii ocupării forței de muncă, avansul modest al productivității și presiunile asupra veniturilor gospodăriilor generate de prețurile ridicate la energie.

Diferențe între sectoare și state membre

Deși tendința generală la nivelul UE este pozitivă, calitatea locurilor de muncă variază considerabil în funcție de țară, sector și ocupație.

Raportul arată că locurile de muncă de calitate superioară sunt mai frecvente în domeniul informației și comunicațiilor, în sectorul financiar și al asigurărilor, în administrația publică, precum și în activitățile profesionale, științifice și tehnice.

Unde sunt condiții mai proaste

În schimb, condițiile mai puțin favorabile se regăsesc mai des în serviciile de cazare și alimentație publică, în activitățile administrative și de asistență și în unele ocupații care necesită un nivel mai redus de calificare.

De asemenea, ocupațiile în care se înregistrează deficit de personal implică adesea programe de lucru atipice, o siguranță mai redusă a locului de muncă și salarii mai mici.

Comisia subliniază că îmbunătățirea condițiilor de muncă ar putea contribui la atragerea și păstrarea angajaților în domeniile în care este cea mai mare nevoie de forță de muncă.

Totodată, unele state membre au înregistrat deteriorări ale cel puțin doi indicatori privind calitatea locurilor de muncă în ultimul deceniu, în pofida progreselor generale la nivel european.

Salariile și productivitatea, strâns legate

Raportul evidențiază relația dintre productivitate și evoluția salariilor.

Potrivit Comisiei, creșterea sustenabilă a salariilor depinde de capacitatea firmelor de a deveni mai productive.

În același timp, salariile mai mari, în special cele minime, pot stimula investițiile și inovarea, încurajând companiile să concureze prin eficiență și valoare adăugată, în loc să se bazeze exclusiv pe costuri reduse ale forței de muncă.

De la adoptarea Directivei UE privind salariile minime adecvate, salariile minime au crescut, în special în statele membre cu niveluri salariale mai scăzute și cu o pondere mai mare a lucrătorilor remunerați la nivelul minim.

Raportul arată, de asemenea, că în 2026 salariile reale din UE sunt cu 1,4% peste nivelurile anterioare pandemiei de COVID-19, recuperând în majoritatea statelor membre pierderile înregistrate în 2022 și 2023.

Inteligența artificială schimbă piața muncii

Tehnologia și inteligența artificială pot contribui la creșterea productivității și la îmbunătățirea calității locurilor de muncă, permițând angajaților să se concentreze asupra sarcinilor cu valoare adăugată mai mare și să dobândească noi competențe.

Efectele depind însă de modul în care aceste tehnologii sunt introduse și gestionate.

Potrivit raportului, inteligența artificială ar putea reduce cererea de forță de muncă pentru unele posturi de nivel de intrare și pentru activitățile de rutină, cu posibile consecințe asupra salariilor și condițiilor de muncă.

Automatizarea distruge gândirea critică

Analiza atrage atenția și asupra unor riscuri legate de utilizarea excesivă a instrumentelor automatizate, care ar putea slăbi gândirea critică, limita învățarea prin practică și spori nevoia de supraveghere umană.

Deși lucrătorii mai puțin experimentați pot obține câștiguri imediate importante de productivitate prin folosirea inteligenței artificiale, aceștia pot întâmpina dificultăți mai mari în identificarea erorilor, ceea ce riscă să accentueze diferențele de competențe.

În acest context, Comisia evidențiază importanța formării profesionale, a reprezentării lucrătorilor și a dialogului social.

Ocuparea forței de muncă rămâne rezilientă

În pofida incertitudinilor economice, piața muncii din UE a rămas rezilientă în 2025. Rata ocupării forței de muncă a ajuns la 76,1%, în timp ce rata șomajului s-a menținut la un minim istoric de 6%, potrivit raportului.

Pentru 2026, Comisia estimează că șocul energetic asociat conflictului din Orientul Mijlociu va încetini creșterea ocupării forței de muncă, fără a o opri.

În acest context, se preconizează crearea unui număr cu aproximativ 440.000 de locuri de muncă mai mic decât în scenariul de referință al analizei.

Perspectivele indică mai degrabă o încetinire a angajărilor decât o scădere bruscă a ocupării, întrucât angajatorii sunt așteptați să își păstreze o parte importantă din personal.

Comisia pregătește o lege privind locurile de muncă de calitate

Mai târziu în acest an, Comisia Europeană intenționează să prezinte Legea privind locurile de muncă de calitate, în urma celei de-a doua etape a consultării partenerilor sociali din UE.

Inițiativa se înscrie în eforturile europene de a răspunde provocărilor economice și sociale pe termen lung, printre care creșterea redusă a productivității, îmbătrânirea populației, deficitul de forță de muncă și tranzițiile verde și digitală.