Corupția ar putea fi mai greu de depistat în UE. Avertisment privind noul buget european

Planurile Comisiei Europene de a face bugetul UE mai flexibil în fața unor crize viitoare ar putea crește și riscul utilizării necorespunzătoare a fondurilor, avertizează principalul organism european de audit, potrivit POLITICO.

Președintele Curții de Conturi Europene, Tony Murphy, a declarat că elementele esențiale ale reformei propuse de Comisie ar putea îngreuna verificarea modului în care sunt cheltuiți banii publici.

„Ne este mai greu să urmărim banii. Practic, îi spui statului membru: iată o sumă mare de bani, iar tu asigură-te că totul este în regulă. Este un fel de autocontrol”, a explicat Murphy.

Aproape un trilion de euro ar putea fi gestionat printr-un singur fond

Avertismentul vine în timp ce liderii europeni continuă negocierile de la Bruxelles privind dimensiunea bugetului UE pentru perioada de după 2027.

Comisia Europeană propune ca viitorul buget, care va acoperi șapte ani, să fie mai flexibil, astfel încât să poată răspunde mai rapid unor crize precum pandemiile, războaiele sau perturbările provocate de schimbările climatice.

Planul prevede alocarea a aproximativ jumătate din buget, adică aproape un trilion de euro, într-un singur fond. Statele membre ar putea utiliza aceste resurse pentru obiective diferite, de la migrație și agricultură până la dezvoltare regională.

Totuși, fondurile destinate agriculturii și dezvoltării regionale, acordate frecvent sub formă de subvenții pentru ferme și proiecte locale, au fost vulnerabile în trecut la fraude și utilizări abuzive.

Potrivit lui Murphy, libertatea mai mare acordată guvernelor naționale pentru redistribuirea fondurilor ar putea face cheltuielile și mai greu de urmărit.

„Va exista o anumită flexibilitate, dar cu ce preț?”, a întrebat acesta.

Erori de aproximativ 5 miliarde de euro în cheltuirea fondurilor europene

Potrivit celui mai recent raport al Curții de Conturi Europene, utilizarea necorespunzătoare a fondurilor a crescut anul trecut, iar erorile au afectat tranzacții estimate la 5 miliarde de euro.

Tony Murphy a avertizat că, în cadrul viitorului buget, ar putea deveni imposibilă chiar și estimarea unei asemenea sume, deoarece autoritățile de audit din statele membre au atribuții și metode de lucru diferite.

„An după an, am constatat că activitatea acestor autorități de audit nu este pe deplin fiabilă”, a declarat Wolfgang Stolz, șeful de cabinet al președintelui Curții de Conturi Europene.

Comisia Europeană și-a apărat propunerea și a precizat că principiile esențiale ale actualului sistem de control vor fi păstrate.

Executivul european consideră că autoritățile naționale funcționează corespunzător, dar a subliniat că își va menține dreptul de a solicita statelor membre modificarea planurilor sau introducerea unor mecanisme de corecție, dacă va fi necesar.

Subvențiile agricole, printre fondurile expuse riscurilor

Una dintre schimbările propuse de Comisia Europeană vizează integrarea Politicii Agricole Comune (PAC), care a beneficiat până acum de o linie bugetară separată, într-un fond mai amplu, denumit Planurile de Parteneriat Naționale și Regionale.

Murphy a precizat că nu susține un anumit model de finanțare, dar a avertizat că integrarea banilor europeni în bugetele naționale va îngreuna monitorizarea cheltuielilor de către Bruxelles.

„PAC este mai ușor de auditat atunci când nu este amestecată în acest ansamblu eterogen”, a explicat acesta.

Printre exemplele de utilizare abuzivă a fondurilor europene se numără subvențiile agricole acordate pentru pășuni fictive în Grecia și fondurile destinate turismului rural din Slovacia, care au ajuns să finanțeze vile de lux.

Modelul fondului european de redresare ridică probleme de transparență

Potrivit președintelui Curții de Conturi Europene, fondul de redresare creat după pandemia de COVID-19, care a servit drept model pentru noul sistem bugetar, a demonstrat deja riscurile unei asemenea abordări.

Deși statele au putut direcționa mai ușor resursele către domeniile prioritare, cheltuielile au devenit mai puțin transparente.

În actualul sistem bugetar, auditorii europeni pot vizita fizic o fermă care primește finanțare de la UE. În schimb, în cazul fondului de redresare, Uniunea Europeană publică anual doar lista celor mai mari 100 de beneficiari.

„Nu este foarte transparent. Unde ajung, de fapt, banii europeni? Asta contează”, a declarat Murphy.

Acesta a avertizat că reunirea mai multor domenii de finanțare într-un singur fond, fiecare cu obiective, termene și mecanisme de implementare diferite, ar putea reduce predictibilitatea și ar face mai dificilă verificarea utilizării banilor publici.