Summitul special de la Bruxelles din această săptămână nu a avut niciodată scopul de a produce un acord final privind următorul buget pe șapte ani al Uniunii Europene.

Potrivit Euronews, scopul său a fost de a încuraja liderii să depășească pozițiile lor înrădăcinate și liniile roșii repetate în căutarea unui posibil compromis.

Summitul haotic și neconcludent oferă o avanpremieră sumbre a ceea ce s-ar putea întâmpla când liderii se vor întâlni din nou pe 17-18 decembrie, pentru a încerca să ajungă la un acord final.

Diplomații și oficialii de la Bruxelles prevestesc un maraton de „sânge pe pereți” care se va întinde probabil până în weekend și poate chiar și în săptămâna următoare.

Lupta aprigă pentru următorul buget al UE (2028-2034) a început anul trecut, când Comisia Europeană a prezentat o propunere de aproape 2 trilioane de euro, cu cheltuieli record pentru apărare, controale la frontiere, energie verde, inovare și politică externă.

Comisia a revizuit structura tradițională a bugetului, care alocă fonduri pentru programe specifice pe o perioadă de șapte ani, pentru a-l face mai flexibil și mai reactiv la crize neprevăzute. Lecțiile desprinse din pandemie, războiul Rusiei împotriva Ucrainei și dezastrele naturale au influențat puternic gândirea.

Deși noua structură a fost păstrată, volumul de 2 trilioane de euro a fost redus succesiv de președințiile cipriotă și irlandeză pentru a-l face mai acceptabil din punct de vedere politic.

Ultima reducere a fost aplicată de președintele Consiliului European, António Costa, care a prezentat un buget de 1,78 trilioane de euro în prețuri curente, o reducere de 10% de aproximativ 204 miliarde de euro.

Bugetul a împărțit țările membre în două tabere

Bugetul a împărțit statele membre în două tabere ireconciliabile.

Pe de o parte, cei șapte „frugali”: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda și Suedia. Toți aceștia sunt contribuabili neți la buget și sunt hotărâți să reducă volumul total al acestuia. De asemenea, doresc să concentreze cheltuielile comune pe prioritățile moderne, de unde și porecla lor eufemistică: „modernizatori”.

Pe de altă parte, cei 17 „Prieteni ai Coeziunii”: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania. Majoritatea acestor țări sunt beneficiare nete de fonduri UE și doresc să mențină cheltuieli ambițioase atât pentru politicile tradiționale, cât și pentru cele moderne.

Atenția se îndreaptă acum din nou către Costa, a cărui autoritate și credibilitate în calitate de președinte al Consiliului European vor fi definite de rezultatul acestor negocieri.

„Trebuie să continuăm să lucrăm și să încercăm să apropiem toate statele membre. În orice caz, după cum știți, avem nevoie de unanimitate pentru a aproba noul buget”, a spus el.

Taxele, alt subiect de dispută

Un alt punct de dispută care rămâne în mod evident nerezolvat este cel al taxelor la nivelul UE, cunoscute și sub denumirea de „noi resurse proprii”, menite să aducă venituri suplimentare la buget.

Dacă taxele sunt reduse și nu reușesc să strângă 60 de miliarde de euro pe an, Costa nu va avea de ales decât să reducă bugetul și mai mult pentru a compensa pierderea.