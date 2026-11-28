Vânzarea lor a fost eliminată treptat pe parcursul anului 2025, dar biletul de carton rămâne valabil până pe 14 decembrie inclusiv, după care va fi înlocuit de abonamente inteligente și telefoane mobile.

Timp de 126 de ani, biletele fizice au fost folosite pentru metrourile din regiunea Île-de-France, potrivit AFP.

„Acum este unul dintre suvenirurile pe care le păstrez în husa transparentă de telefon”, a transmis o tânără în urma aflării acestei schimbări.

Biletul parizian, deși este doar o bucată de carton lungă de 6,5 centimetri și lățime de 3 centimetri, este ușor de trecut cu vederea. În sensul cel mai strict, a servit drept pașaport pentru orice rezident sau turist.

Înainte de introducerea benzilor magnetice în 1973, biletele trebuiau validate printr-o „găurică mică” perforată.

Aceasta era o invitație la evitarea plății biletelor la acea vreme, potrivit unui localnic în vârstă de 70 de ani.

Născut în același timp cu metroul parizian în 1900, biletul a fost disponibil în mai multe culori: maro, galben, verde, violet și, în final, alb.

Utilizatorii vor avea timp până pe 14 ianuarie 2027 să își predea biletele încă valabile la o casă de bilete. Fiind un oraș global, Parisul a trebuit să se modernizeze, potrivit sursei citate.