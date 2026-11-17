Sute de etichete de whisky, masteraclass-uri cu brand ambassadori și reprezentanți ai distileriilor, cocktailuri premium și o terasă cu DJ, între orele 16:00 și 24:00.

Whisky Fest România revine pe 20 și 21 noiembrie 2026 cu a 8-a ediție, la Hotel Caro (Strada Barbu Văcărescu 164A, Sector 2, București). Timp de două seri, vizitatorii pot degusta sute de etichete de whisky, multe dintre ele rare, alături de cocktailuri premium, rom, gin și alte spirtoase. Festivalul reunește importatori, distribuitori, distilerii și pasionați, într-un format gândit pentru degustare, descoperire și socializare.

Ce îi așteaptă pe vizitatori

Spațiul festivalului este împărțit în trei zone:

Sala principală – zona de whisky, cu standurile expozanților

Foaierul – rom, gin și alte spirtoase

Terasa – zona de socializare, cu DJ

La fiecare stand, vizitatorii pot degusta etichetele dorite contra cost, la prețuri preferențiale. Pe lângă degustările de la standuri, programul include masterclass-uri pe teme diferite, susținute de brand ambassadori și reprezentanți ai distileriilor.

Biletul de acces include un pahar de degustare Glencairn de colecție, apă îmbuteliată și cafea de specialitate.

Bilete, program și acces

Festivalul este deschis în ambele zile între orele 16:00 și 24:00.

Tip de acces Preț O zi – 20 noiembrie 100 lei O zi – 21 noiembrie 100 lei Abonament (ambele zile) 150 lei

Biletele și abonamentele se găsesc pe iaBilet, Entertix și Get-In. Accesul este permis doar persoanelor peste 18 ani.

Parteneri

Ediția 2026 este susținută de Rock FM, Backstage Production Group, Hotspot Coffee, Dorna apă minerală naturală, Hotel Caro, Mobila Dalin și Spitalul NORD Pipera.

Despre Whisky Fest România

Whisky Fest România este festivalul dedicat whisky-ului și spirtoaselor premium, organizat la București, aflat în 2026 la ediția a 8-a. Evenimentul aduce în același loc importatori, distribuitori, distilerii și pasionați, pentru degustări, masterclass-uri și socializare.